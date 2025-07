13 ministerios coordinarán los elipses de Sol que reunirán a millones de personas en la España vaciada

¿Cuántos ministerios hacen falta para coordinar un eclipse? La respuesta es “13”. Ni uno más ni uno menos, eso es lo que propone el Gobierno de España de cara a los tres eclipses que visitarán la península durante los próximos años. Porque, aunque la gravedad se las valga por ella sola para alinear al Sol, la Luna y la Tierra, el eclipse no termina en los cielos. Hay toda una dimensión social a tener en cuenta y todo apunta a que hará falta desplegar un complejo operativo para que durante los eclipses no se dispare el caos. No porque los astros tengan el menor efecto sobre nuestra psique.

La astrología no es una ciencia y la gravedad del Sol y la Luna sobre nosotros es despreciable comparada con la que ejerce la Tierra, por muy alineados que estén. Y es que el “caos” a evitar es más sociológico que psicológico. Los eclipses atraen a grandes masas de espectadores que, por motivos evidentes, se concentran en zonas relativamente estrechas donde la visibilidad es máxima. En este caso, por si fuera poco, el eclipse total de Sol de 2026 solo lo podremos ver (en su plenitud) desde España, algo que no sucedía desde hace más de un siglo. Dato que convierte este evento en un reclamo internacional, y no solo nacional.

Millones de observadores

El último eclipse total de Sol en Europa ocurrió hace 26 años y movilizó a 3 millones de personas. Para hacernos una idea, eso es algo más que la población de toda Galicia. En nuestro caso, sumamos a esta cifra un extra de complejidad, y es que la franja donde se podrá ver la ocultación total es, en su amplia mayoría, parte de la España vaciada; zonas con menos infraestructura para acoger a las potenciales millones de personas que se desplacen. De hecho, los aficionados más entusiastas ya han planificado su jornada para ver el eclipse y algunos alojamientos ya han multiplicado sus precios por ocho. Pero no te preocupes, porque todavía estás a tiempo de encontrar precios razonables.

Por suerte, el Instituto Geográfico Nacional ha publicado un mapa web indicando las localidades y calles idóneas para ver el eclipse en función de cuánto permanecerá oculto el Sol desde cada punto, qué porcentaje quedará tapado por la Luna e, incluso, qué visibilidad tiene en la dirección en que tendrá lugar el eclipse. Y es que conviene que no haya montañas hacia el oeste, porque la ocultación tendrá lugar hacia el final de la jornada. Ahora bien, el problema no termina con tu planificación de las vacaciones de agosto de 2026. Un desplazamiento de millones de personas en pleno verano de la España vaciada supone una larga lista de riesgos a tener en cuenta que van desde los incendios hasta el tráfico pasando por las telecomunicaciones.

La cuenta atrás

De ahí que sea tan necesaria una planificación escrupulosa desde el gobierno. En este caso, la iniciativa será liderada por Diana Morant como ministra de ciencia, innovación y universidades, pero a ella se sumará los ministerios de Transportes, Defensa, Hacienda, Interior, Educación, Turismo, Política Territorial, Reto Demográfico, Cultura, Economía, Comercio, Sanidad y Consumo. En resumidas cuentas y tras cercenar los nombres completos de sus carteras, la iniciativa reuniría a 13 de los 22 ministerios de nuestro país. Una comisión ambiciosa que acaba de ser aprobada hoy mismo en un real decreto.

Ahora bien, a la complejidad evidente de coordinar el desplazamiento de millones de personas se suma un pequeño detalle. Muchos ayuntamientos, asociaciones y empresas ya se han puesto en marcha y han seguido los cauces habituales para planificar eventos multitudinarios de cara al eclipse de 2026. La comisión pretende apoyar y dar visibilidad a todas las actividades, ya sean públicas o privadas, relacionadas con los eclipses del ya denominado “trío ibérico”. ¿Acaso es eso posible? Es una gran noticia que el gobierno tome papeles en estos eventos históricos para la astronomía de nuestro país. La cuestión es si, a apenas 12 meses de que tenga lugar el primer eclipse y sin destinar recursos extra a estas labores de coordinación, están a tiempo de aportar todo lo que deberían.

No vamos a presenciar tres eclipses totales de sol consecutivos en España durante los próximos años. En realidad, serán dos eclipses totales y uno parcial, los tres solares, eso sí. Si nos preocupan las fechas: el primero ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y, el segundo, el 2 de agosto de 2027, ambos totales. El eclipse de 2028, en cambio, sí será parcial y ocurrirá el 26 de enero. No obstante, que no sea total no quiere decir que carezca de interés. La ocultación de 2028 será anular, esto significa que nos dejará con la preciosa imagen de un anillo de plasma en torno a la oscura luna. Dicho de otro modo, el eclipse no dará un mordisco al Sol, pasando de largo como si fuera una Luna menguante. Atravesará su centro si lo vemos desde las zonas adecuadas de la península.

