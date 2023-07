¿Deberías ser amigo de tus compañeros de trabajo? Esto dice la ciencia

Hacer amigos no es fácil, al menos a partir de cierta edad, supongamos los 30. Se necesita mostrar vulnerabilidad para generar confianza y al mismo tiempo hay que compartir tiempo y empatía. El trabajo, el lugar en el que pasamos varias horas diarias, genera un ambiente propicio para ello, hasta "el jefe". Y es una buena inversión: más del 40% de las personas encuentran trabajo gracias a amistades y compañeros de oficina. Pero, ¿es suficiente esto para invertir en una amistad? Esto es lo que dice la ciencia.

Stephen Friedman, de la Escuela de Negocios Schulich (Universidad de York, Canadá) ha escrito un ensayo al respecto en el que si bien señala que los lugares de trabajo funcionan mejor cuando los colegas tienen buenas relaciones entre ellos, no todos estamos por la labor. De acuerdo con Friedman, cerca del 30% de las personas dicen que tienen un mejor amigo en el trabajo. El resto solo tiene amigos normales o conocidos. Por ello es útil diferenciar entre diferentes tipos de amistades, ya que no todas las relaciones ofrecen las mismas ventajas. Los científicos señalan cuatro tipo de relaciones en el trabajo:

1. El mejor amigo. Esta es una amistad muy cercana. Los mejores amigos en el lugar de trabajo se tienen en alta estima, ejerciendo confianza y honestidad.

2. Vínculo cercano. No llegan al nivel anterior, pero pueden mantener la amistad, aunque una de las personas dejen ese trabajo.

3. Amigable. La palabra clave sería cordial: en la oficina está todo muy bien, pero fuera rara vez llamaríamos a esa persona.

4. Conocido. Alguien que ves con frecuencia, pero la relación no pasa de saludos ocasionales.

"Las amistades en el trabajo brindan mayor innovación, sentimientos de seguridad psicológica y compasión - explica Friedman -. Cuando los empleadores equilibran el liderazgo y la amistad con sus empleados, fomentan la vulnerabilidad, la adaptabilidad y la humildad que se requieren en los entornos actuales".

Sin embargo, el simple hecho de compartir información con otra persona no basta para crear estos vínculos: se necesita un intercambio emocional y eso es lo que puede complicar la relación. Por lo tanto… ¿qué relaciones valen la pena? Es obvio que la relación de mejor amigo en el lugar de trabajo brinda la mayor cantidad de beneficios porque brinda la mayor oportunidad de intercambios emocionales entre colegas. Los compañeros de trabajo conocidos son el único tipo de relación en el lugar de trabajo que no brinda ninguno de los beneficios que se obtienen al tener amigos en el trabajo. Por lo tanto, si quieres aprovechar al máximo el trabajo, lo mejor que puedes hacer es intentar hacer amigos, al menos según la ciencia.

Pero, ¿qué pasa si hay alguien a quien "no tragas"? Vamos a confesarlo: todos tenemos alguien en la oficina a quien no soportamos. O somos esa persona que alguien no aguanta. En estos casos Friedman recomienda mantener la educación pero también la ignorancia: distanciarnos de esa persona sin sacrificar nuestro desempeño.