La ciencia responde a la pregunta viral en redes: ¿pueden 100 hombres ganarle a un gorila?

A los humanos nos gustan ese tipo de preguntas hipotéticas: entre un dogo y un velociraptor, ¿quién ganaría? Si se enfrentaran un tiburón y un oso, ¿quién saldría vencedor? Si ponemos frente a un samurai y a un navy seal, ¿Cuál resulta vencedor? Preguntas hipotéticas con respuestas igual de desconocidas. Y la última de ellas se ha hecho viral, con más de 50 millones visualizaciones solo en Twitter: ¿podrían 100 humanos enfrentarse a un gorila?

Lo que comenzó como una pregunta en X (antes Twitter) se ha convertido en un debate a gran escala en toda la red con unos 50 millones de interacciones. Mientras los usuarios siguen discutiendo, especulando y creando memes sobre el escenario, los expertos en vida silvestre han intervenido para aportar algo de realidad a la fantasía. Si bien la mayoría coincide en que la pelea sería brutal y sangrienta, el debate se centra en si la estrategia y la resistencia humanas podrían superar la fuerza bruta de los animales.

De acuerdo con científicos expertos en estudios de primates, los gorilas de espalda plateada pueden pesar hasta 200 kg, con brazos más largos que sus piernas. Los gorilas pueden levantar más de 800 kg, contra 450 kg, que es el récord mundial de peso muerto. En fuerza de agarre las diferencias son mayores: 180 contra 45-90 kg, mientras que en mordida nos superan por 10 veces.

Pero aún hay esperanzas para los humanos. Tara Stoinski, presidenta y directora científica del Fondo Dian Fossey para los Gorilas, aseguró en una entrevista que, a pesar de la creencia popular, la fuerza de los gorilas podría estar exagerada.

“He visto en algunos lugares que dicen que son 25 veces más fuertes que un ser humano. Acabo de ver cifras que no sé si se basan en la realidad – señala Stoinski -. Así que me pregunto, un poco, si se ha exagerado el tamaño y la fuerza de los gorilas, pero eso no significa que descartemos su gran fuerza”. Si bien esta experta reconoce la fuerza de los gorilas, también enfatizó la ventaja potencial que los humanos podrían obtener gracias a su número y a la coordinación.

“Creo que, en términos de poder prolongar una batalla que podría acabar agotando a un gorila, y nuestra capacidad de cooperar y coordinarnos, creo que esos dos elementos juegan en su contra”, añade Stoinski. La clave estaría entonces en la “cuestión numérica”…

Por su parte, el biólogo de vida silvestre Kaleb Judd se hizo eco de esa opinión en un hilo en X, afirmando que, aunque las bajas serían inevitables, el grupo humano podría finalmente ganar con estrategia y trabajo en equipo.

Just remembered I have an actual degree specifically in monkeys and am uniquely qualified to address the 100 men vs 1 gorilla discourse