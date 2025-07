Científicos advierten: un sustituto popular del azúcar está vinculado al daño de las células cerebrales

Una nueva investigación de la Universidad de Colorado Boulder sugiere que el eritritol, un edulcorante muy utilizado en productos dietéticos, podría aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares al afectar negativamente a las células del cerebro.

Una dulzura con efectos inesperados

El eritritol, un alcohol de azúcar aprobado por la FDA en 2001 y presente en una amplia gama de productos como refrescos “sin azúcar”, helados bajos en carbohidratos y alimentos compatibles con la dieta keto, ha sido promocionado por su bajo contenido calórico, su reducido impacto en los niveles de azúcar en sangre y su dulzura cercana al 80 % de la del azúcar común. Sin embargo, científicos han detectado posibles riesgos ocultos detrás de su consumo habitual.

Según un estudio publicado en la Journal of Applied Physiology, investigadores de la Universidad de Colorado Boulder encontraron que el eritritol puede alterar las células que recubren los vasos sanguíneos del cerebro. En condiciones de laboratorio, al exponer estas células a una cantidad del edulcorante similar a la contenida en una bebida sin azúcar, se observó una disminución en la producción de óxido nítrico —una molécula que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos— y un aumento en la producción de endotelina-1, que los contrae. Además, se redujo la capacidad de generar t-PA, un compuesto que disuelve coágulos, y se incrementó la producción de radicales libres, que pueden dañar las células e inflamar tejidos.

Mayor riesgo de accidente cerebrovascular

Christopher DeSouza, profesor de fisiología integradora y autor principal del estudio, señaló que estos hallazgos refuerzan las dudas sobre la seguridad de los edulcorantes no nutritivos. “Nuestro estudio se suma a la evidencia que sugiere que los edulcorantes no nutritivos, que generalmente se consideran seguros, podrían no estar exentos de consecuencias negativas para la salud”, afirmó.

Este trabajo se suma a otro estudio reciente realizado con 4.000 personas en Estados Unidos y Europa, el cual reveló que quienes presentaban niveles más altos de eritritol en sangre tenían una probabilidad significativamente mayor de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en los tres años siguientes.

Auburn Berry, coautora del estudio, advirtió: “A gran escala, si tus vasos están más contraídos y tu capacidad para descomponer coágulos disminuye, el riesgo de sufrir un ictus aumenta. Nuestra investigación no solo demuestra eso, sino también cómo el eritritol tiene el potencial de aumentar ese riesgo”.

Aunque los investigadores reconocen que su estudio fue realizado en células y no en personas, recomiendan precaución. DeSouza aconseja revisar las etiquetas y prestar atención a ingredientes como el eritritol o los “alcoholes de azúcar”. “Creemos que sería prudente que las personas vigilen su consumo de edulcorantes no nutritivos como este”, concluyó.