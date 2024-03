Un cohete explota en llamas y Musk sigue sin licencia para su despegue del jueves

La prensa ya habla de los cohetes espaciales como quien habla de la inflación. Es algo que ocurre, una característica más de nuestro siglo con la que hemos aprendido a convivir. Por supuesto que nos llama la atención cuando un cohete explota o cuando a Musk no le salen las cosas como esperaba, pero no es algo que paralice al mundo. Salen los titulares correspondientes, un puñado de personas escribe sobre ello en las redes sociales, y eso es todo. Y, ni tanto ni tan poco. Es cierto que no todo lanzamiento es una noticia histórica, pero son importantes y el fracaso de Space One unido a la incertidumbre de Space X deberían remover algo en nosotros.

Kairos y sus 23 toneladas de combustible

La primera noticia tiene que ver con Kairos, el cohete con el que Japón pretendía alcanzar un nuevo hito nacional en cuanto a lo que la exploración espacial se refiere. De no haber explotado en mil pedazos, habría sido el primer cohete de una empresa privada japonesa en poner un satélite en órbita. Kairos no es un cohete grande, de hecho, es relativamente pequeño comparado con otras tecnologías similares, pero genera la suficiente fuerza para cagar 250 kilos. El viaje tendría que haber durado 50 minutos y haber alcanzado unos 500 kilómetros, pero el resultado ha sido otro.

La explosión cubrió la plataforma de lanzamiento de combustible en llames y pedazos de metralla muy sofisticada. Sus 23 toneladas de combustible sólido no son ninguna minucia, ni siquiera siendo un cohete comparativamente “pequeño”. La idea era construir plataformas de lanzamiento más pequeñas y baratas desde las que desplegar satélites, pero habrá que seguir haciendo pruebas. Sea como fuere, esto significa que JAXA sigue siendo la responsable del total de lanzamiento exitosos en Japón con estas características. Sin duda, Space One Canon Electronics, Shimuzu y otras empresas implicadas lo seguirán intentando.

El Starship maldito

El Starship es el cohete insignia de Space X y el más grande jamás construido (y lanzado, por lo tanto). Es el cohete que promete llevar humanos a Marte y el que, con más seguridad, volverá a poner personas sobre la Luna con las misiones Artemis. Podríamos decir que es el cohete de nuestros sueños, una bestia de metal de 121 metros de altura y 1100 toneladas de combustible. Este cohete de la empresa fundada por Elon Musk puede cargar 150 toneladas, que, para hacernos una idea, es el equivalente a unas 2100 personas o unos 25 elefantes, lo que nosotros prefiramos poner en órbita.

No obstante, los dos lanzamientos del Starship hasta la fecha han sido algo decepcionantes. En el primero, el cohete explotó nada más separarse del suelo, destruyendo parte de la plataforma de lanzamiento de manera violenta y peligrosa. En el segundo lo que explotó fue la primera etapa del cohete al poco de separarse. En cualquier caso, este no fue el único problema del lanzamiento. El despegue fue demasiado lento, fallaron 8 de sus 33 motores raptor, el cohete se desvió en su ascenso, sus etapas no se separaron y quién sabe qué habría ocurrido durante el aterrizaje si el cohete no hubiera quedado totalmente pulverizado al poco de despegar.

Ahora, Space X espera, contra reloj, la licencia de vuelo para la tercera prueba del Starship que, si todo sale según está planeado, debería despegar mañana a las 12:30 hora española. No obstante, las autoridades han cerrado el espacio aéreo también para los días 15 y 18, dando una segunda y tercera oportunidad a este lanzamiento que puede ser un éxito o el tercer petardazo de la empresa de Elon Musk.

QUE NO TE LA CUELEN:

Aunque estos cohetes estén fallando, no significa que el avance tecnológico en materia de exploración espacial esté comprometido. En todo caso, que pueden retrasarse algunos de los hitos anunciados por las empresas implicadas.

