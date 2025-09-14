Un hombre ciego de 34 años recupera la vista tras una innovadora cirugía que usa un diente como implante ocular

Brent Chapman, un canadiense de 34 años, recupera la visión en su ojo derecho después de más de 20 años de ceguera, gracias a un procedimiento poco común conocido como “diente en ojo”. Chapman perdió la vista a los 13 años debido a una reacción alérgica extremadamente rara al ibuprofeno, conocida como síndrome de Stevens-Johnson, que dañó gravemente sus córneas. Durante dos décadas, buscó tratamientos que le permitieran volver a ver, sin éxito.

Finalmente, Chapman acudió al Dr. Greg Moloney, oftalmólogo del Hospital Mount Saint Joseph de Vancouver, quien le propuso someterse a la cirugía desarrollada en 1960 y aplicada únicamente en un número limitado de personas a nivel mundial. El procedimiento consiste en extraer un diente del propio paciente, aplanarlo y perforarle un pequeño orificio, sobre el cual se coloca una lente protésica antes de implantarlo en la parte frontal del ojo, lo que permite al paciente ver a través de la nueva lente.

Moloney explicó al medio estadounidense Today.com, que se utiliza un diente del paciente para reducir el riesgo de rechazo por parte del cuerpo. Chapman admitió que inicialmente la idea le parecía de “ciencia ficción” y se mostró sorprendido por la originalidad del método. Sin embargo, los resultados hablaron por sí solos: al despertar de la cirugía, percibió inmediatamente el movimiento de sus manos frente a él y, tras llevar a cabo la recuperación, logró una aumentar su visión en el ojo intervenido, pero por el momento sin recuperar la vista por completo, cuenta Chapman

El impacto emocional del procedimiento fue profundo. Chapman describió el momento en que vio al Dr. Moloney tras la operación como emotivo, ya que rompieron a llorar al reencontrarse visualmente después de 20 años. “Me siento fantástico. La visión regresa y es un mundo completamente nuevo”, declaró Chapman al portal Today.com