GP de San Marino 2025, en directo hoy: Decimosexta cita del Mundial de MotoGP

Que el Mundial está siendo un 'paseo' para Ducati -en sus diferentes denominaciones- es una realidad. Pero, en las últimas carreras, Aprilia y KTM parecen haberse acercado bastante.

Además, la crisis de resultados y rendimiento de Bagnaia ponen en peligro el 'triplete'. Bezzecchi está ahora mismo a sólo 40 puntos de 'Pecco' en la clasificación del Mundial, por lo que todavía tiene margen para abordar la tercera plaza. Quedan seis carreras por delante.