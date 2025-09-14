Directo
GP de San Marino 2025, en directo hoy: Decimosexta cita del Mundial de MotoGP
El campeonato de MotoGP desembarca en Circuito de Misano Marco Simoncelli
No habrá bola de título para Marc Márquez en San Marino pero el de Cervera, junto a su hermano Alex que reinó en Montmeló, vuelven a ser los favoritos de la decimosexta prueba del Mundial de Moto GP.
GP de San Marino 2025: Decimosexta cita del Mundial de MotoGP, en vivo online
Jorge Lorenzo denuncia una estafa
Aunque no haya ocurrido en Misano, el ex piloto y ahora comentarista Jorge Lorenzo está de actualidad tras haber denunnciado una estafa relacionada con una noria en Italia. Puedes leer aquí la noticia completa.
¿Triplete de Ducati?
Que el Mundial está siendo un 'paseo' para Ducati -en sus diferentes denominaciones- es una realidad. Pero, en las últimas carreras, Aprilia y KTM parecen haberse acercado bastante.
Además, la crisis de resultados y rendimiento de Bagnaia ponen en peligro el 'triplete'. Bezzecchi está ahora mismo a sólo 40 puntos de 'Pecco' en la clasificación del Mundial, por lo que todavía tiene margen para abordar la tercera plaza. Quedan seis carreras por delante.
Bezzecchi desde la 'pole'
El piloto italiano hizo enloquecer a la afición con una última vuelta sideral en la clasificación y, tras ganar ayer también la carrera al sprint, saldrá de nuevo hoy al frente. Álex Márquez y Quartararo completan la primera línea, mientras que Marc Márquez saldrá cuarto.
Por su parte, 'Pecco' Bagnaia sigue en su espiral autodestructiva y saldrá desde la tercera línea, en octava posición.
Rueda la lía en Moto3
Y lo primero que ha pasado en el circuito, hace escaso un cuarto de hora, es que José Antonio Rueda ha ganado la carrera de Moto3 con una última vuelta de locos. Se pone más líder y ya saca 78 puntos a sus perseguidores. Se le empieza a poner de cara el Mundial.
¡Bienvenidos al circuito de Misano!
¡Buenos díaaaaas! Estrenamos conexión en directo para estar al minuto de todo lo que ocurrra en el Circuito de Misano Marco Simoncelli, donde se va a disputar la decimosexta carrera del Mundial de MotoGP. El campeonato empieza a vislumbrar su recta final, con Marc Márquez acariciando ya el título. ¡Aaaaarrancamos!
✕
Accede a tu cuenta para comentar