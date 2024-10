Las investigaciones en IA ganan su segundo Nobel de 2024 y la polémica continúa

“Alphafold: A Solution To A 50-Year-Old Grand Challenge In Biology”. Deepmind, 2020.

Senior, Andrew W. et al. “Improved Protein Structure Prediction Using Potentials From Deep Learning”. Nature, vol 577, no. 7792, 2020, pp. 706-710. Springer Science And Business Media LLC, doi:10.1038/s41586-019-1923-7.