PLD Space vuelve a aplazar el lanzamiento del primer cohete español

Como decía Luis Miguel: no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, culpa a los cables umbilicales de la bahía aviónica. Puede que la letra no fuera exactamente así, pero algo parecido le ha sucedido al cohete Miura 1 de PLD Space. Esta empresa lleva años tras el hito de lanzar el primer cohete privado español y ahora está a punto de conseguirlo. Sin embargo, este fin de semana han realizado el segundo intento oficial de lanzamiento desde El Arenosillo, en Huelva. El 31 de mayo el Miura 1 intentó despegar por primera vez, pero las condiciones meteorológicas no fueron las adecuadas y el despegue se abortó. El fin de semana del 10 de junio ocurrió algo similar, solo que no llegó a anunciarse el lanzamiento, solo su imposibilidad por motivos también meteorológicos. Lo que ha ocurrido este 17 de junio ha sido diferente y despierta algunas preguntas entre los aficionados.

La meteorología es un imponderable. Podemos intentar predecir las condiciones atmosféricas que habrá a determinada hora un día cercano, pero no son cálculos exactos y, aunque nos permiten organizar nuestro fin de semana en la playa, cuando hablamos de lanzar un cohete necesitamos una precisión mucho mayor. Los aficionados a la exploración espacial están acostumbrados a que los lanzamientos se retrasen y, PLD Space está siendo especialmente cuidadoso con las condiciones meteorlógicas. No solo buscan unas condiciones favorables, sino casi perfectas, y tiene sentido porque arriesgan mucho en este lanzamiento con un cohete que nunca ha volado antes, diseñado por una empresa que nunca ha hecho volar un cohete suborbital hasta ahora. Cualquier otra cosa sería temeraria, pero ahora nos enfrentamos a una situación distinta.

Los cables umbilicales

El último intento de lanzamiento tuvo lugar de madrugada, algo después de las 2:30 de la madrugada, en plena noche onubense. Todo iba exactamente como debía ir. Las comprobaciones técnicas fluían una tras otra hasta el momento del lanzamiento, incluso comenzó la cuenta atrás, pero algo la interrumpió en el último momento. No hubo propulsión y fuego al llegar al cero, sino confusión y una voz que decía “abortar”. Algo fallaba y, por una vez, no era la atmósfera. La cuenta atrás se había detenido automáticamente y por las declaraciones de PLD Space, se debió a que uno o varios cables de la aviónica no se soltaron adecuadamente. Hacer despegar el Miura 1 en esas condiciones habría sido como un perro que echa a correr sin darse cuenta de que sigue con la correa puesta.

Han sido los propios sistemas de seguridad los que han cancelado el lanzamiento. En palabras de Raul Torres, CEO y cofundador de PLD Space: "Haber sido capaces de completar todos los procedimientos y llegar a la fase de auto secuencia en tiempo, arranque de motor y empuje nominal es un éxito. El 99,9% de todos los procesos han sido un éxito. Lanzar un cohete es muy difícil, pero cada vez estamos más cerca. Lo volveremos a intentar". Efectivamente, lanzar un cohete es harto complicado y PLD Space ha llegado muy lejos en su empeño. Con suerte, la tercera será la vencida, pero los inversores pueden no ser tan comprensivos. Si bien el 99,9% de todos los procesos han sido un éxito, no se ha podido completar el lanzamiento, que era la intención de ayer. Y eso significa que el lanzamiento, en conjunto, estuvo muy lejos de ser un éxito. Ese 0,1% era indispensable para que el otro 99,9% nos llevara a lo que debía encaminarnos: el despegue. Así que, si bien es totalmente comprensible y esperable que haya ciertos problemas técnicos en los primeros lanzamientos de una empresa aeroespacial nobel, no podemos obviar que las cosas no salieron a pedir de boca.

Estaremos esperando el lanzamiento, que ocurrirá tan pronto como las fuerzas militares y naturales lo permitan. Esta misión ascenderá 80 kilómetros en un vuelo suborbital de prueba que durará 12 minutos pondrá a PLD Space en la historia de la ingeniería aeroespacial de nuestro país y, con suerte, tras ellos vendrán muchas otras empresas. Puede que ocurra el próximo fin de semana o, quizás, tengamos que esperar algo más antes de ver cómo se eleva el Miura 1 asaeteando el cielo andaluz.

QUE NO TE LA CUELEN:

PLD no es la única empresa española privada que pretende estudiar el espacio, sin embargo, sí que es la que tiene más años de recorrido. Ser los primeros les está abriendo las puertas mediáticas, pero no deben confiarse. Ellos han abierto un camino que ahora es más fácil de transitar para otros equipos y del éxito del Miura 1 depende el futuro de PLD Space y, en cierto modo, del resto de proyectos aeroespaciales que están fraguándose en este país.

