10 lavadoras en oferta, de las mejores marcas y por tiempo limitado

El electrodoméstico más vendido estos días en Amazon es esta lavadora Candy que ahora, además, está en oferta con 32 euros de descuento. Características técnicas: puerta XXL, grande y alta. Secadora conectada a la App Simply-Fi para conseguir los mejores ciclos de secado. Súper fácil planchado: reduce los pliegues y enredos antes y al finalizar el ciclo. Detector de kgs: reduce el consumo en electricidad con los sensores de peso. Ciclo específicamente diseñado para lavar las prendas de lana con la suavidad de un lavado a mano. Dimensiones alto x ancho x profundo (centímetros): 85 x 59.6 x 58.5.

84 euros de descuento tiene esta lavadora Candy Rapidò RO16106DWHC7/1S. Es una lavadora de carga frontal para 10Kgs, 9 ciclos rápidos, 1600rpm, WiFi & Bluetooth, motor inverter, panel de control en escotilla, función vapor y Clase A+++-40%AA.

Si buscas una lavasecadora en oferta, este modelo de AEG tiene función DualSense que adapta la temperatura y los movimientos del tambor dependiendo del tipo de tejido; Función ProSense, que pesa automáticamente la carga para ahorrar tiempo, agua y energía y evita que las prendas y los colores sufran por un lavado excesivo. Hasta 8kg de lavado, programa rápido en 1 hora y Tecnología ProSteam, que emplea vapor para reducir las arrugas o refrescar tu ropa sin necesidad de lavarla. Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo mm): 600 x 850 x 576.

Y para lavadora secadora rebajada, otro modelo Candy con un 26% de descuento y un ahorro de 131 euros. Programa automático lavado&secado y ciclo especial planchado: Selecciona el programa de “LAVAR Y SECAR” 7kgs para una colada sin interrupciones. Además, entre otras propiedades, detector de kilos que reduce el consumo en electricidad y agua gracias a los sensores de peso. Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (centimetros): 85 x 60 x 56.

Una lavadora barata ahora además con un descuento adicional. La MILECTRIC LV-580 tiene capacidad de 5 kg, centrifugación de 800rpm, clasificación energética A+y 23 Programas de lavado. Medidas 85 x 60 x 47 cm.

Una lavadora con muy buenas opiniones de los clientes: Beko WTA 7612 XSW. Ajustable spin speed, bloqueo para niños, control automático de carga, indicador de tiempo restante de lavado y pantalla incorporada.

90 euros de descuento en esta lavadora Hoover de alta gama y gran capacidad. Principales características técnicas: capacidad de carga 10Kgs. Funciones Wi-Fi a medida: conecta tu lavadora a la App Hoover Wizard y gestiona tu colada, descarga ciclos de lavado personalizados y recibe soporte instantáneo de Servicios Técnicos. Mezcla tejidos y colores en una misma colada: sin necesidad de lavar las prendas por separado, gracias a la función Total Care; mezcla tejidos y colores garantizando óptimos resultados de lavado. Diseño moderno y elegante: selector y display táctil, con escotilla ahumada y detalles cromados en la escotilla. Motor Silent Inverter: reduce el nivel de ruido, el consumo eléctrico y aumenta la vida útil del producto. 11 programas automáticos + Wi-Fi: Eco 20º, Delicados, Aclarados, Desgüace & Centrifugado, All in One 59′, Rápido 14-30-44′, Sintéticos y ropa de color, Lana, Algodón resistente, Algodón y Total care.

30 euros de descuento en esta lavadora Sauber Priority Class. Capacidad de carga 7 Kg, clasificación Energética A+++, velocidad de centrifugado (RPM): 1400, 15 programas. Sistema de autolimpieza. Dimensiones (mm) 595 x 470 x 850

Y una lavadora con el sistema AddWash ahora en oferta. permite añadir aquellas prendas que has olvidado meter en la lavadora en cualquier momento del ciclo. Además, función wifi con smartthings para controlar tu lavadora desde cualquier lugar, iniciando o pausando el lavado, controlando los programas o la temperatura de los mismos. También, Ecobubble (tecnología exclusiva de Samsung que disuelve el detergente incluso en agua fría), Motor digital inverter, Programa super speed (lavado rápido en menos de 1 hora para coladas de hasta 5kg), Prelavado de burbujas...

Una lavadora en oferta, esta Indesit con 8 kilos de capacidad de carga, clase energética A + + + y 60 cm. de profundidad.