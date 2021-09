El producto definitivo para los amantes del ciclismo lo tiene Lidl

Ocio

Como decía aquella famosa obra “las bicicletas son para el verano”, o no. El mundo del ciclismo en los últimos tiempos ha ido ganando más adeptos, si es que alguna vez no hubo, puesto que las bicicletas son la pasión de los niños, raro es que a algún niño no le guste montar en bici. Lidl apuesta desde hace tiempo por surtirnos de ropa para hacer ciclismo, utensilios y demás productos de su marca Crivit, pero ha ido un paso más allá y ha sacado el producto definitivo con el que muchos ciclistas soñaban, y es que para algunos la bicicleta es más que un hobby.

El supermercado alemán nos tiene acostumbrados a ser el rey de los electrodomésticos que nos hacen la vida más sencilla, o a sacar artilugios de limpieza que son top ventas, pero también se ocupa de nuestras aficiones y en temporadas especiales podemos optar a comprar productos para los moteros o como en este caso para los amantes de la bici.

Bicicletas relucientes

Lidl se ha atrevido ahora con un producto que en sencillo, pero que lo tiene todo y por un precio de risa. Desde el 9 de septiembre saca a la venta en sus tiendas físicas (aunque ya lo puede adquirir usted online), el producto definitivo para aquellos que quieren que su bicicleta esté como nueva.

Set de limpieza para bicicleta

El set de limpieza para bicicletas que saca a la venta Lidl está catalogado como producto estrella, y es que por menos de 7 euros podrá usted disfrutar de un maravilloso kit al que no le falta de nada. Este set además es apto para todo tipo de bicis, así que no deberá preocuparse por si es mejor para unos modelos que para otros.

Los productos de los que consta este set de limpieza son variados y tiene un total de 10 piezas en el mismo kit. Usted podrá limpiar fácilmente su bicicleta sin necesidad de desmontar ninguna pieza. El set de limpieza de Lidl consta de un cepillo de limpieza para las ruedas, un práctico cepillo para la cadena y los piñones. También cuenta con 2 cepillos para platos y con 2 rascadores de piñones. Además este set tiene 2 cepillos redondos para limpiar las marchas y los frenos. Por último el set de limpieza que vende Lidl tiene un guante de microfibra para las superficies más delicadas de la bici y una bayeta de microfibra para dejar su utensilio como nuevo.

Lo mejor de todo es que Lidl cuenta con que lo tengamos todo a mano y ordenado, por eso junto a las 10 piezas del set viene incorporada una caja de almacenaje con asa con unas medidas de 29,5 x 9 x 17,5 cm, así podrá asegurarse que las cosas están donde las deje, y no mezcladas con otros productos de limpieza, o incluso podrá guardarlo todo cerca de la bicicleta, así cuando vaya a salir a montar o de paseo podrá tener todo a punto para que la suya sea la bicicleta más limpia y reluciente del lugar.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)