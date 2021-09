El despertador de voz de Lidl que va a arrasar

Ocio

¿Qué tendrá la cadena alemana de supermercados que nos sorprende cada día con nuevos productos que prometen ser superventas? Pues es fácil, son productos o utensilios que son económicos, prácticos y que no tienen nada que envidiar a otros iguales pero de marcas más reconocidas y todo a un precio bastante más bajo. Si Lidl nos tiene acostumbrados a ser el rey de los electrodomésticos de la cocina, o a tener verdaderas gangas en ropa y productos para el ocio, en tecnología no se queda atrás. El nuevo producto tecnológico que puedes encontrar en Lidl es un auténtico chollo y de lo más funcional, porque aunque no queramos ha llegado septiembre y todos tenemos que levantarnos, han empezado las rutinas, la vuelta al cole, en muchos trabajos ha vuelto la presencialidad y este reloj despertador será tu nuevo imprescindible.

Despertador con voz Con iluminación LED. FOTO: Lidl

Despertador con voz, lo nuevo de Lidl

A lo mejor se está preguntando que con lo avanzados que somos, no tenemos por qué tener un despertador como si viviéramos en el siglo pasado. El móvil hace de todo y somos unos prisioneros de este aparato, pero hay que tener en cuenta la multitud de estudios que aconsejan que no se duerma con el teléfono móvil cerca , que no se cargue en la mesilla de noche, y que en realidad podamos desconectar aunque solo sea las horas de sueño del teléfono que para muchos es ya como una parte de su cuerpo más. Es por ello que el despertador con voz es la solución para poder apartar durante un tiempo el teléfono de nuestro lado y volver a unas rutinas y hábitos que ya quedan en la posteridad. Tampoco hace falta que nos vayamos al siglo XV, puesto que el despertador con voz que ya está a la venta en la web de Lidl es un producto tecnológico del presente.

El aparato que tiene a la venta Lidl para poder despertarnos tiene distintas funciones, entre ellas la emisión hablada de la hora y la temperatura. Además cuenta con iluminación led y con 3 modos ajustables, uno automático cada hora en la cual se activará y dirá la hora y temperatura (cada hora) , otro automático que sería cada hora entre las 7:00 y las 21:00 h (estupendo para los días entre semana por ejemplo) y el tercero es manual, con una tecla XXL muy fácil de accionar para que usted pueda manejarlo por ejemplo por la noche, si quiere activar la luz o saber la hora.

El despertador con voz de la cadena alemana de supermercados tiene la posibilidad de elegir entre 3 tonos de alarma para despertarlo: pitido, llamada de animal o melodía. Además cuenta con un altavoz ajustable en dos niveles y con una función de repetición e iluminación led de efecto. Este despertador funciona con pilas que vienen incluidas con el producto.

