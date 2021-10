Lidl sigue con los electrodomésticos estilo “retro” y nos trae el más práctico

Ocio

Quien tiene un electrodoméstico de Lidl en su cocina, tiene un tesoro, y es que estos pequeños aparatos se convirtieron en algo más que necesarios cuando nos pasamos ese tiempo interminable en casa y algunos no sabían ni qué hacer, y se pusieron a cocinar como locos. Las ventas de electrodomésticos durante el confinamiento se dispararon, se agotó la harina para hacer pan o todos los productos que tenían que ver con la pastelería. Pero es más que eso, puesto que los aparatos destinados a la cocina tienen que darnos practicidad y soluciones en el día a día, y en eso Lidl es ya un clásico.

El supermercado alemán es de hace años un auténtico top ventas en el área de menaje de cocina, desde sus famosos robots que emulan a la Thermomix hasta otros pequeños electrodomésticos que se han convertido en indispensables para nosotros.

Con este nuevo producto aúna dos en uno, lo práctico que es tener una picadora en casa (cualquier persona de más edad te dirá que no se puede vivir sin una en la cocina) con la decoración “vintage” tan de moda entre los electrodomésticos , y últimamente en Lidl que ha sacado una gama que hará que nuestra cocina se haya ido de repente a los años 70.

Nuevo producto estrella de Lidl

La picadora de estilo “vintage” que está puesta a la venta en Lidl y ya se puede comprar online, aunque en las tiendas físicas aún no se encuentre (pero saldrá a la venta a partir del 14 de octubre) es el nuevo producto estrella del supermercado y es el pequeño electrodoméstico ideal para picar verdura, hierbas aromáticas, cebolla , frutos secos, etc.

Picadora FOTO: Lidl

El vaso mezclador de la picadora que se vende en Lidl es de vidrio y de alta calidad. Además se puede conseguir esta picadora en tres colores, azul, gris o rosa. Por otra parte la picadora tiene un accesorio emulsionador para poder montar nata con facilidad y también puede usarse para picar hielo y disfrutar así de unos granizados en nuestra propia casa y con frutas naturales. La cuchilla que viene dentro de la picadora es desmontable para poder facilitar su limpieza y de acero inoxidable.

Esta picadora tiene 2 velocidades y es tan fácil de usar que lo podrá hacer con una sola mano. La capacidad máxima del vaso es de 0,5l y de volumen 1,2 l y su potencia es de 500 W.

Esta estupenda picadora que hará que preparar sus comidas sea aún más sencillo y cómodo tiene un precio de 14,99 euros, ¿no me digan que no es para no pensárselo ni por un segundo?

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)