Alimenta al bebé con honestidad: ecológico, sin azúcar ni sal añadidos y sin aditivos

Ocio

No te apures. Los padres perfectos solo existen en Instagram. En la vida real, los papás y las mamás empeñados en que sus bebés coman bien, sacan tiempo de donde no lo tienen para hacer un buen puré; buscar alternativas e intentar escapar de los azúcares artificiales o; se recorren internet en busca de productos que sean 100% honestos. Pero no siempre es fácil.

Desde la marca española Smileat, que crea, innova y comercializa desde 2015 productos de alimentación infantil 100% ecológica, nos invitan a “alimentar la honestidad”.

Y parece que han encontrado una fórmula para ayudarnos a compatibilizar dos conceptos que tradicionalmente no se llevan bien: mantener una dieta equilibrada y lo más cuidada posible para el bebé y, a la vez, mantener el ritmo de vida que no da un respiro para hacerlo todo casero.

Parece que cada día son más familias las que responden a alternativas elaboradas como en casa como las que propone Smileat, ya que la marca es ya la tercera en cuota de mercado (21%) en tarritos salados para bebés, según un estudio de la consultora IRI en (junio 2021), y la tercera también en el ránking de preferencias de las familias españolas, según una encuesta de Netquest de mayo de 2021.

Productos de alimentación infantil Smileat FOTO: Smileat

Comida sin conservantes, espesantes, azúcar o sal añadidos

Su promesa de “alimentar la honestidad” es sencilla. “Smileat elabora todos sus productos con materia prima 100% ecológica, no utiliza conservantes, ni espesantes, ni azúcar o sal añadidos y prioriza la compra frutas y verduras frescas y de temporada a proveedores de cercanía -explican en la empresa-. Con ello, tratamos de impactar lo más positivamente posible en el medioambiente”.

En la práctica, esto se traduce en que sus productos son lo más parecido a los que haría ese padre o esa madre en su casa si no tuvieran que ir cada día a trabajar fuera, hacer la compra o, si tiene más de un hijo, hacer de taxistas de camino a la academia de inglés, la piscina o el campo de fútbol. Es decir, alternativas elaboradas como en casa y con la máxima calidad en sus ingredientes para tener siempre a mano.

Los productos para las comidas de Smileat incluyen gran variedad de verduras, carnes, pescados y legumbres que se adaptan a la edad y las necesidades de los bebés, ya sea en forma de purés o en comida con trozos pequeños (ca-chi-tos, como lo llaman ellos) para aprender a masticar.

Eso en cuanto a la comida salada, porque en lo que respecta a la fruta, la línea de productos incluye tarritos de 130g ideales para introducir diferentes frutas y texturas o bolsitas auto bebibles “pouches” de fruta y yogur muy cómodas para llevar de un sitio a otro.

Cereales 100% ecológicos sin hidrolizar y vitamina B1

En la gama enfocada a los más pequeños que empiezan con la alimentación complementaria, se pueden encontrar papillas hechas a base de 99.9% de cereales sin hidrolizar y vitamina B1 con 0% azúcar añadido ni producido que aportan una gran variedad de hasta 7 cereales diferentes.

Para crear una sección de “Meriendas y snacks”, el producto que más éxito ha tenido son los Smilitos, elaborados a base de dos ingredientes 100% ecológicos (94% de maíz y 6% de aceite de oliva virgen extra), además de otros también muy naturales y nutritivos como los panecitos multicereales de calabaza y plátano o las galletitas de espelta y fruta. Entre sus novedades, están los Smilitos de fresa y plátano que nacen con un nuevo sabor y formato.

Productos de alimentación infantil Smileat FOTO: Smileat

Un “kit de supervivencia” para empezar

Para conocer mejor esta nueva idea revolucionaria en la alimentación, un buen recurso puede ser hacerse con un kit de iniciación sin gastos de envío con los productos básicos para una alimentación 100% ecológica y equilibrada, ahora en oferta por solo 15 euros.

TRIBOO: ingredientes naturales en lugar de productos ultraprocesados

Además, Smileat acaba de lanzar su nueva marca TRIBOO para romper con el azúcar en los desayunos y meriendas con unos cereales con 0% de azúcar añadido y con harina de legumbre, fibra de raíz de achicoria e inulina, y unos snacks de 100% fruta que simulan una golosina con un único ingrediente y 0% azúcar añadido.

Los productos de TRIBOO están dirigidos a todas aquellas familias que, debido a la falta de alternativas existentes en el mercado y al ritmo de vida que les deja poco espacio para respirar, optan por la alternativa rápida de los productos ultraprocesados con gran cantidad de azúcares añadidos, grasas saturadas y aditivos que inundan los lineales de los supermercados.

Los cereales extrusionados de TRIBOO consiguen llevar todo el sabor de siempre con tan sólo 6 ingredientes (harina de garbanzos, harina de lentejas, harina de trigo integral, polvo de dátil, fibra de achicoria e inulina), lo que les permiten, según destacan sus creadores, presentar una de las tablas nutricionales más completas y equilibradas del mercado. “Hemos logrado mejorar el desayuno propuesto por la Universidad de Harvard reduciendo aún más la cantidad máxima de azúcar recomendada de (5 a 2,9g por cada 100g) y doblando la recomendación de fibra de (5 a 11,2g por cada 100g)”, destacan en Smileat.

La inulina, por ejemplo, es un ingrediente natural (polisacárido) que se encuentra comúnmente en frutas y verduras como el agave, y que favorece el desarrollo de la microbiota intestinal.

Tiene un bajo índice glucémico y favorece el control de la glucosa en sangre, prolongando la sensación de saciedad.

TRIBOO es, además, la primera marca española que apuesta por introducir la proteína de legumbres en los cereales extrusionados aportando un 10,7% de proteína, alineándose con la tendencia de reducir azúcar, cada vez más consolidada en países como Estados Unidos, Países Bajos o Reino Unido, cuya innovación alimentaria va siempre a la cabeza, señalan en la empresa.