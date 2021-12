Lidl vende el mejor producto para tu hogar en este frío invierno

Ocio

Una vez pasada la resaca del Black Friday, con los termómetros desplomados en casi todo el país, y con las Navidades a la vuelta de la esquina, nos toca empezar a pensar en productos que podemos utilizar y que son prácticos para nuestro hogar, antes de vernos inmersos de llenos en las compras navideñas, que ya nada será para nuestra casa si no para regalar a diestro y siniestro, y si tenemos niños mucho más. La casa se llenará de juguetes, accesorios y demás productos navideños y no tendremos tiempo ni para pensar en otra cosa que no sean las comidas copiosas, la reunión con amigos y familiares y las luces.

Por eso Lidl sigue aumentando su catálogo de productos que no tienen fecha, que son unos imprescindibles en cualquier época del año. De ahí que no dejemos de mirar en su página web para descubrir verdaderos chollos. Uno de sus productos estrella que es un imprescindible sobre todo en invierno es el humidificador. Los humidificadores son unos dispositivos electrónicos que pueden ser muy útiles para aumentar la humedad relativa en casa. En ambientes secos, los humidificadores ayudan a mantener el confort térmico y a reducir el riesgo de contagio de infecciones respiratorias como el catarro o la gripe. Con lo cual pueden ser unos grandes aliado cuando las condiciones invernales acechan fuera de nuestro hogar.

Humidificador difusor ultrasónico con aromaterapia

Lidl tiene a la venta dos humidificadores ultrasónicos con aromaterapia que generan un vapor fino y refrescante mediante ultrasonido que son además de bonitos, un gran artículo para tener en casa en estos meses fríos de invierno. El supermercado alemán tiene ambos humidificadores (uno redondo y otro con forma triangular) ya a la venta online en su página web , pero si desea comprarlo en sus tiendas físicas no tendrá que esperar mucho, puesto que se pondrán a la venta próximamente en todas las tiendas de la cadena.

Humidificador difusor ultrasónico con aromaterapia redondo FOTO: LIdl

Este humidificador tiene un juego de luces que da un ambiente acogedor a la estancia donde se coloque el artículo. Cuenta con un interruptor para encender y apagar el vapor y la iluminación en modo de cambio de color y otro interruptor para el vapor con iluminación de color o sin iluminación. Este humidificador funciona enchufado a la red eléctrica.

Este aparato es ideal para humidificar el aire y crear un ambiente agradable, si así lo desea además, puede utilizarse como ambientador añadiéndole aceites esenciales, de hecho tanto el humidificador en forma de estrella como el redondo incluyen un aceite perfumado con un relajante perfume de lavanda (10 ml) y un aceite esencial con un agradable aroma de madera de sándalo (10 ml).

La capacidad de este humidificador de venta en Lidl es de 120 ml y la duración aproximada es de 4 horas. Además este aparato incluye un adaptador de red y un práctico vaso medidor. Y no se preocupe porque este humidificador se desconecta automáticamente al vaciarse el depósito de agua, así que no tendrá que preocuparse si lo deja enchufado y se va de casa.

Tanto el humidificador en forma de estrella como el redondo tienen un precio de 19,99 euros. Ahora solo le queda elegir cuál es el que le gusta más.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)