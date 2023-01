Este producto de Lidl es ideal para combatir el frío

Si hay algo que se le da bien a Lidl es hacernos la vida un poco más fácil en casa con la multitud de utensilios, electrodomésticos y productos que tiene para nuestro hogar a unos precios muy asequibles. Por eso este producto que detallamos a continuación es una de las mejores opciones para los días de invierno y de lluvia que están por venir. Y es que si hay algo que muchas personas no soportan es el olor y la sensación de humedad que desprenden las toallas después de utilizarlas. Gracias a este aparato se acabó la incomodidad de que las toallas no se sequen a tiempo, o simplemente se queden medio húmedas y cuando vayamos a utilizarlas otra vez tengan un olor rancio.

Estamos de acuerdo que lo mejor para que estas cosas no pasen es el uso de esos maravillosos toalleros eléctricos que vemos en todos los hoteles y las casas de diseño, claro, es un aparato de lo más funcional y que nos puede venir estupendo por su doble función, secar la toalla y tenerla a mano cuando vamos a usarla.

El problema viene cuando no tenemos sitio para colocar uno de esos magníficos toalleros en nuestro baño, ya sea que no tenemos un enchufe a mano cerca de la pared donde van las toallas, o simplemente no queremos o no podemos hacer agujeros en casa. Lidl tiene la solución con este toallero que puede usarse tanto como barra calefactable de pared (sin necesidad de hacer agujeros) o como toallero de pie.

Toallero eléctrico 150 W de Lidl (en modo pared) FOTO: Lidl

Calentar y secar prendas nunca fue tan fácil

Si es de los que le da pereza tender la ropa fuera en invierno porque no se termina de secar, o poner un tendedero portátil solo porque tiene que secar un par de prendas, este es su aparato. Este toallero o barra calefactable con una potencia de 150W que puede utilizarse tanto de pie como fijado a la pared es nuestra solución. Se acabó ir dejando las toallas colgadas por las puertas o esperar dos días hasta que se secan en invierno.

Este toallero consta de 8 barras y tiene un temporizador con apagado automático (2 horas y 4 horas). Funciona enchufado a la red eléctrica y podrá colocarlo donde más le convenga. Además, este toallero tiene un interruptor de encendido y apagado para una mayor comodidad de uso.

Las medidas de esta barra calefactable son de 53 x 10 x 86 cm si lo usa como toallero de pared, y de 53 x 35,5 x 90 cm si lo utiliza como toallero de pie. La longitud de cable es de 1,5 m e incluye material de fijación para la pared.