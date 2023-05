50 Lego en oferta: Harry Potter, Disney, Avatar, Marvel, Batman...

Encontrar juguetes Lego en oferta no suele ser fácil. El gigante danés es la marca número 1 del mundo en juegos de construcción, tiene todo tipo de juegos de piezas a la venta, para todos los públicos y con las temáticas más actuales gracias a los acuerdos con las películas más taquilleras del momento. Por eso no necesita hacer campañas de promoción para vender. Simplemente, basta con asomarse a cualquiera de sus cajas de construcciones y dejarse llevar por la magia.

Todo esto hace especialmente interesante esta promoción que hemos encontrado en Amazon con 50 juguetes Lego rebajados, con descuentos entre el 15 y el 20%, desde pequeñas figuras por menos de 20 euros hasta el matavilloso castillo de Harry Potter por 123 euros (eso sí, con 25 euros de descuento), pasando por infinidad de coches de carreras, castillos o juegos de construcción para los más pequeños.

Si te das una vuelta por la promociónverás que hay de todo, desde algunos de los juguetes más atemporales como productos de películas como Avatar o de universos como los de Marvel o Disney.

Construcciones Lego en oferta De Compras La Razón

La promoción es especialmente interesante para los que disfrutan con los clásicos coches de carreras de construcción, ya que tienes maquetas de coches Ferrari, Porsche, Mustang, McLaren, Toyota o Wrangler.

También tienes una buena representación de castillos, dragones y todo tipo de criaturas fantásticas, así como personajes de Avatar o Harry Potter, como el gigantesco castillo o la Casa de los Gritos y Sauce boxeador.

Y, por supuesto, los clásicos ladrillos de Lego y juguetes que siempre desarrollan la imaginación, como un vehículo de exploración lunar, la pirámide de Guiza, princesas Disney con globo aerostático incorporado o un curioso tractor para los más pequeños.

Recuerda que las promociones de Amazon -y esta de Lego no es una excepción- se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Y no suelen durar mucho.