Se acabó esperar a la grúa: este arrancador portátil arranca tu coche en segundos y ahora está a mitad de precio

Quedarse sin batería en el coche es una de esas situaciones que siempre llegan en el peor momento: de camino al trabajo, en un viaje o incluso en mitad de la noche. El arrancador de baterías portátil KUKUPOW está pensado para evitar justo eso. Con 1500A de potencia máxima, es capaz de arrancar motores de gasolina de hasta 7.0L y diésel de hasta 5.5L en cuestión de segundos, sin necesidad de pedir ayuda ni esperar a la grúa.

Ahora mismo está disponible en Amazon con un 50% de descuento, lo que deja su precio final en solo 19,89€. Una cifra sorprendente para un dispositivo que puede sacarte de un apuro en segundos y que, además, ofrece mucho más que la función de arrancador.

Más que un arrancador: un 3 en 1 multifunción

arrancador de baterías portátil KUKUPOW Amazon Amazon

Este dispositivo no solo devuelve la vida a la batería del coche. Su capacidad de 12800 mAh lo convierte también en un powerbank portátil con puertos USB y USB-C para cargar móviles, tabletas o auriculares en cualquier momento. Además, incluye una linterna LED con tres modos (luz fija, SOS y advertencia), perfecta para emergencias nocturnas, viajes de camping o cualquier actividad al aire libre.

En cuanto a seguridad, incorpora 8 sistemas de protección inteligentes contra cortocircuitos, sobrecargas, polaridad inversa o sobrecalentamiento, entre otros. Esto garantiza un uso seguro tanto para el vehículo como para el usuario, incluso en condiciones de mal tiempo o temperaturas extremas.

Compacto y fácil de transportar, puede arrancar un coche hasta 20 veces con una sola carga y mantiene la energía durante meses gracias a su baja autodescarga. Es, en definitiva, el tipo de accesorio que conviene llevar siempre en la guantera: pequeño, práctico y capaz de ahorrarte tiempo, dinero y preocupaciones.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.