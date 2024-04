ALDI tiene uno de los mejores productos de cara al buen tiempo

Suben las temperaturas, sale el sol y se desata la locura, y es que los supermercados han decidido que como estamos en primavera hay que empezar ya a lanzar propuestas de cara al buen tiempo. Si usted tiene una terraza o similar seguro que la selección de productos del supermercado Aldi le va a dejar con la boca abierta porque además de ser prácticos, son irresistiblemente bonitos y con unos precios de escándalo.

Pero no se preocupe si no dispone de terraza porque uno de los productos más aclamados del súper es el complemento ideal que puede instalar en un balcón. Es uno de sus productos estrella año tras año, y sin duda este año no iba a ser menos.

Parasol para balcones y terrazas

Es una de sus novedades más destacadas de este lanzamiento, y es que el parasol de Aldi es una opción top para cualquiera. Está fabricado en poliéster 100%, y le proporcionará la sombra y la privacidad que todos deseamos en nuestros balcones o terrazas. Además, este parasol cuenta con un diseño inclinable que permite ajustar la posición según la dirección del sol, así como protección UV 50+, lo que le va a permitir disfrutar del aire libre con la máxima comodidad y seguridad.

Parasol para balcón o terraza ALDI

El parasol de Aldi estará disponible con un descuento del 19%, a un precio final de 42,99 €. No olvide que estas ofertas son por tiempo limitado y están disponibles en todos los supermercados de la compañía.

Si este producto no le llama mucho la atención, o es de los que prefiere que el sol inunde su vida y su piel, no se preocupe, porque además del parasol, Aldi tiene muchas más propuestas para terrazas y jardines con precios que oscilan desde los 3,99 € hasta los 17,99 €. Podrá encontrar cojines, lámparas con carga solar y muchos más artículos para poder decorar exteriores que seguro que le van a encantar.