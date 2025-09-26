Apple mueve ficha: el iPhone 15 baja de precio tras el lanzamiento del 17 (y está arrasando en Amazon)

Cada vez que Apple presenta una nueva generación, ocurre lo mismo: los modelos anteriores bajan de precio y se convierten en los más buscados. Eso está pasando ahora con el iPhone 15, que tras el lanzamiento del iPhone 17 ha reducido su coste y se ha convertido en uno de los superventas de Amazon.

Este dispositivo sigue estando en plena forma gracias a un diseño de vidrio con aluminio, resistencia al agua y polvo, y la llegada de la Dynamic Island, que convierte notificaciones y actividades en información interactiva sin interrumpir lo que estás haciendo. En la práctica, es como estrenar un iPhone casi de última generación, pero pagando bastante menos.

Una cámara y un rendimiento que siguen en la cima

El sistema de cámara de 48 MP con teleobjetivo 2x es uno de los puntos fuertes del iPhone 15, capaz de capturar fotos con gran nivel de detalle y retratos avanzados en los que incluso puedes cambiar el foco después de disparar. La pantalla Super Retina XDR de 6,1", más brillante al sol que en el iPhone 14, convierte cualquier uso en una experiencia más cómoda y espectacular.

Por dentro, el chip A16 Bionic asegura un rendimiento ágil y eficiente, capaz de mover con fluidez tanto las transiciones de la Dynamic Island como los juegos o apps más exigentes, manteniendo además una autonomía para todo el día. En resumen, un modelo con alma de tope de gama que sigue compitiendo muy de cerca con los últimos lanzamientos.

Con un precio actual de 672,41€, el iPhone 15 se ha convertido en la opción inteligente para quienes quieren lo último de Apple sin llegar al coste del recién estrenado iPhone 17. No sorprende que sea ya uno de los más vendidos en Amazon.

