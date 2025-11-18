Zapatos con aspecto clásico y comodidad moderna: así son los Skechers estilo Oxford que arrasan entre los hombres maduros

Para quienes valoran la estética clásica pero no quieren renunciar al confort, los Skechers Delson Antigo son la respuesta. Inspirados en el diseño Oxford tradicional, incorporan tecnología moderna de amortiguación y materiales flexibles, lo que los convierte en un calzado ideal tanto para trabajar como para salir a cenar. Y ahora, con un 46 % de descuento (53,89 €), son una opción inteligente y duradera dentro del catálogo masculino de la marca.

El estilo Oxford reinventado para el día a día

Skechers Delson Antigo Amazon Amazon

Los Delson Antigo recuperan la silueta del zapato clásico con cordones y puntera redondeada, pero con una construcción mucho más ligera y flexible. La parte superior está fabricada en piel sintética de alta calidad, con un acabado mate elegante y fácil de mantener.

En lugar de una suela rígida, Skechers apuesta aquí por una entresuela flexible con amortiguación integrada, que absorbe el impacto y proporciona una sensación similar a la de unas deportivas premium. El resultado: la apariencia de un zapato formal, pero con la comodidad de un modelo casual.

Comodidad Skechers que se nota desde el primer paso

Uno de los grandes aciertos de este modelo está en su plantilla Air Cooled Memory Foam, una tecnología patentada por Skechers que se adapta al pie y regula la temperatura interna, manteniendo la frescura incluso en jornadas largas. Además, el forro interior suave y la suela con tracción mejorada permiten caminar durante horas sin notar fatiga.

Es un zapato pensado para quienes pasan el día activos, de reuniones al coche o de la oficina a una cena, sin necesidad de cambiar de calzado. Una combinación de estilo y confort que, en este rango de precio, es difícil de igualar.

Versátiles, discretos y duraderos

Los Delson Antigo encajan con facilidad en cualquier armario masculino. Funcionan igual con unos vaqueros oscuros que con chinos o incluso con un traje desenfadado, y su diseño limpio los hace aptos para cualquier edad o ocasión.

Su suela de goma antideslizante aporta seguridad al caminar y sus materiales —resistentes pero ligeros— aseguran una larga vida útil. No es casualidad que sean uno de los modelos más vendidos entre los hombres mayores de 35: tienen ese punto sobrio, cómodo y funcional que nunca pasa de moda.

