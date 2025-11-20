José Elías, empresario: "Si tengo que apostar por una carne, apuesto por el pollo, aunque sea deficitaria ahora"

La gripe aviar está sacudiendo de lleno al sector avícola, obligando a sacrificar bandadas enteras y poniendo contra las cuerdas a muchas explotaciones. En este contexto, el empresario José Elías ha decidido comprar una explotación de pollos de más de 40 años en Valls (Tarragona) yenseñar en YouTube, paso a paso, cómo piensa transformarla para que siga siendo competitiva.

En el vídeo, Elías llega a la salida de la autopista y presenta la propiedad: "Una antigua granja de hace más de 40, 50 años, que necesita mejoras sustanciales". El objetivo, dice, es reformarla por completo y dejarla "como nueva", porque tal como está puede generar problemas serios.

La parte más delicada y que conecta de lleno con las exigencias actuales de bioseguridad es la instalación eléctrica. El plan que se escucha en la visita pasa por abrir zanjas, tirar acometidas nuevas, colocar cajas generales de protección repartidas por la finca y rehacer los cuadros eléctricos con esquemas claros y protecciones modernas. Cada nave tiene su propio ordenador que gestiona una sala (ventilación, motores de ventanas, portones, comederos, iluminación) y no se pueden agrupar porque "cada ordenador gestiona un espacio". El problema es que muchos son modelos antiguos, sin recambios, y habrá que irlos sustituyendo por equipos nuevos, mucho más caros, a medida que fallen.

El agua ocupa otro bloque central del recorrido. En una pequeña caseta se concentran las bombas de cloración, la corrección de pH con ácido, las tuberías enterradas y el pozo que todavía se maneja de forma manual. Se ve claramente que el sistema funciona, pero es artesanal. Elías propone automatizarlo: colocar boyas en los depósitos, instalar un depósito de regulación de mil litros con flotador, añadir un presostato y un calderín para que la bomba del pozo arranque y se detenga sola según la presión. Se trata de que el agua se convierta en un circuito fiable y controlado.

La calefacción y la ventilación también pasan por revisión. Las pantallas antiguas dan problemas y el proveedor le plantea alternativas: cañones de gas de combustión directa, más sencillos y comunes, frente a equipos de combustión estanca que queman fuera y transmiten el calor por intercambiador, bastante más caros. En estas naves relativamente pequeñas, Elías opta por la solución pragmática: instalar cañones que calienten bien cada nave, colgados del techo y conectados a la instalación de gas existente, y reservar las pantallas que aún sirven como recambios. La ventilación transversal, reforzada con sistemas de humidificación, se mantendrá y mejorará porque es una de las claves para evitar situaciones de estrés térmico que pueden agravar cualquier problema sanitario dentro de la nave.

La granja de José Elías en Valls (Tarragona) YouTube

En paralelo a las obras, el vídeo deja claro que la bioseguridad no es sólo cuestión de cables y ladrillos. El técnico que acompaña a Elías recuerda que, con animales dentro, deberían entrar con bolsas en los pies, usar pediluvios, tener zapatos por sala y evitar que un granjero de pollos entre sin más en una granja de gallinas. Allí, donde se producen huevos incubables y futuras ponedoras, "no puede fallar nada". Elías asume que en esta explotación también habrá que alicatar, sanear suelos y reducir el polvo para que limpiar no signifique levantar suciedad continuamente.

El empresario explica por qué entra en un sector que vive momentos complicados: le gustan los animales y cuando mira a 10 años vista ve a una sociedad que, diga lo que diga la moda, va a seguir necesitando "proteína barata". "Si tengo que apostar por una carne, apuesto por el pollo, aunque sea deficitaria ahora", señala.