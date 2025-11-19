La Aemet señala a dos zonas de Castilla y León en la que se esperan fuertes y copiosas nevadas

El invierno ya esta aquí, y parece que ha llegado para quedarse. Al menos hasta después del fin de semana. La entrada de una masa de aire polar a la Península Ibérica ha desplomado los termómetros, que ayer ya se empezaba a notar en buena parte de la comunidad. Tal es así, que para hoy miércoles se esperan las primeras nevadas importantes de la temporada.

De hecho, a lo largo de esta semana se espera un cambio significativo de tiempo en España, en general, y en Castilla y León, en particular. A partir de hoy penetrará en la Península una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un acusado descenso térmico generalizado y las heladas comenzarán a ganar extensión.

Según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de hoy se va a producir un importante descenso de la cota de nieve, que pasará de estar por encima de 1600 en buena parte del territorio esta próxima madrugada a quedar por debajo de 400 metros el jueves y a primeras horas del viernes. De forma más débil las nevadas también podrán extenderse al resto de sistemas montañosos de la mitad norte peninsular. Los mayores acumulados se esperan en la Cordillera Cantábrica, donde se podrán superar los 20-40 cm de espesor a lo largo del episodio.

Hay un cien por cien de que caiga nieve en las provincias de León y Papencia. En la primera, se prevé nieve en lugares como Villablino y San Emiliano a partir de las seis de la tarde, así como en Villamanín, La Pola de Gordón y La Robla, o ya en los Picos de Europa leoneses, en Puebla de Lillo y Posada de Valdeón, además de la comarca de Riaño. Mientras que en tierras palentinas hay probabilidad de nevadas en las localidades de Barruelo de Santullán, San Salvador de Cantamuda y Triollo, también por la tarde.

La previsión de la Aemet para hoy en Castilla y León habla de probabilidad de nevadas hacia el norte de la Cantábrica sobre los mil metros al final del día. También apunta que el día amanecerá poco nuboso a intervalos nubosos, aumentando a nuboso en el tercio norte y oriental al final del día, donde serán probables algunas precipitaciones débiles por la tarde, principalmente en zonas de montaña. No se descartan bancos de niebla matinales en cotas altas del norte.

Las temperaturas siguen bajando, tanto las máximas, que oscilarán entre los 8 de Ávila y los 11 de Zamora, como las mínimas, que podrán llegar alos tres grados bajo cero en tierras abulenses y sorianas.

Se esperan heladas débiles generalizadas, más intensas en zonas de montaña y predominará el viento del norte o noroeste, que será flojo con intervalos moderados en el este y norte.