Última hora del aviso especial de la AEMET por nieve: "Afectará a vías de comunicación importantes"

Una masa de aire de origen ártico traerá a partir de este miércoles un episodio invernal en el norte de la Península, con nevadas en cotas bajas y un acusado descenso descenso de las temperaturas. La Agencia Española de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial porque podría nevar en amplias zonas.

¿Dónde va a nevar?

Los primeros avisos se activarán este miércoles en cuatro provincias: Lleida (Valle de Arán), León (Cordillera Cantábrica de León) Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa) y Huesca (Pirineo oscense). Se esperan temperaturas mínimas de hasta 3 grados bajo cero en Soria y Ávila, y los mayores acumulados de nieve en 24 horas se darán en León, con 15 centímetros y que se esperan a partir de los 1000 metros.

El jueves, la cota de nieve descenderá hasta los 600 metros, afectando también a zonas bajas del País Vasco, Navarra y el norte de la meseta Norte. En la cordillera Cantábrica se podrían acumular más de 20 cm en 24 horas.

El momento álgido se espera entre la tarde del jueves y la mañana del viernes, cuando la cota de nieve podría situarse en torno a 300-400 metros en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, afectando vías de comunicación importantes. Se esperan acumulaciones de 3-5 cm en zonas bajas y 10-20 cm en puntos de montaña. Nevadas menos intensas también podrían afectar a los sistemas Ibérico y Central, así como al prepirineo catalán.

A partir del sábado, se prevé la llegada de una masa de aire atlántica más cálida, que favorecerá un ascenso de temperaturas y de la cota de nieve, quedando progresivamente las nevadas y heladas restringidas a zonas de montaña.