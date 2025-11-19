Se inaugura el tren bala más rápido del mundo: reduce los tiempos de viaje de 20 horas a 2 horas y media

Ya se ha presentado oficialmente el tren bala más rápido jamás puesto en funcionamiento, un modelo capaz de alcanzar los 450 km/h en operación comercial.

Esta nueva generación de alta velocidad promete transformar la movilidad entre grandes ciudades, reduciendo desplazamientos que antes tardaban casi un día entero a apenas unas horas.

Un recorrido que cambia la geografía del país

La nueva ruta entre Shanghái y Chengdú ejemplifica el impacto inmediato del proyecto. Un trayecto tradicionalmente largo, de unos 1.900 kilómetros, que solía requerir cerca de 20 horas por tierra, ahora podrá completarse en tan solo 2 horas y 30 minutos.

Para pasajeros y empresas, esto supone una reorganización radical de la forma en que se planifican viajes y operaciones.

Ingeniería de última generación

El tren, parte de la nueva familia CR450, incorpora materiales ultraligeros, un diseño aerodinámico rediseñado desde cero y sistemas inteligentes de control que permiten mantener altas velocidades con mayor estabilidad y menor consumo energético.

Sus desarrolladores destacan que, durante las pruebas, incluso superó ligeramente su velocidad objetivo.

Seguridad y pruebas extensivas

Antes de entrar plenamente en servicio, el tren deberá completar cientos de miles de kilómetros de ensayos adicionales, tanto en climas extremos como en variaciones de altitud.

El «tren bala» chino puede alcanzar velocidades superiores a 500 km/h larazon

Las autoridades ferroviarias afirman que el sistema integra sensores quesupervisan en tiempo real la vía, la estructura del tren y la interacción entre ambos.

Impacto económico y ambiental

Además de acortar distancias, el proyecto busca reducir la dependencia de vuelos internos, ofreciendo una alternativa rápida con menor huella de carbono.

Expertos del sector anticipan que este modelo podría convertirse en el estándar de referencia para futuros corredores de alta velocidad.

Con esta inauguración, el país se consolida como líder mundial en tecnología ferroviaria y abre la puerta a una nueva era en la que el tren competirá directamente con la aviación en tiempos, eficiencia y comodidad.