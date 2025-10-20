Casio revive un icono de los 80 que nadie esperaba volver a ver (y cuesta menos de lo que imaginas)

Hay relojes que no miden solo el tiempo, sino también la historia. Y este es uno de ellos. Casio ha decidido revivir uno de sus modelos más emblemáticos de los 80, aquel que marcó una generación entera con su diseño digital minimalista, su brillo metálico y su estética inconfundiblemente retro.

El resultado es el Casio LA680WEGL-5EF, una versión actualizada que mantiene la esencia vintage original, pero con acabados modernos y un toque elegante de piel que lo convierte en la combinación perfecta entre pasado y presente.

Un clásico que nunca pasa de moda

Casio LA680WEGL-5EF Amazon Amazon

Este modelo recupera el espíritu del Casio de toda la vida: caja rectangular de acero, pantalla digital dorada, y funciones básicas pero precisas como cronómetro, alarma y calendario automático. La diferencia está en su estilo: ahora llega con una correa de piel marrón auténtica, que le da un aire más sofisticado y versátil, perfecto tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Y con solo 26 mm de diámetro, se adapta a cualquier muñeca, siendo ideal tanto para mujeres como para hombres que aprecian el diseño clásico sin exceso.

El reloj vintage que se ha vuelto viral

En un momento en el que lo retro vuelve a dominar la moda, este Casio se ha convertido en uno de los modelos más deseados del año. Su aspecto elegante, su peso ligero y su fiabilidad lo han colocado entre los más vendidos de Amazon, especialmente entre quienes buscan un accesorio con estilo, historia y precio accesible.

Por solo 34,20 €, este reloj demuestra que la elegancia atemporal no necesita costar una fortuna. Minimalista, duradero y lleno de nostalgia, el Casio LA680WEGL-5EF no es solo un reloj: es un pedazo de los 80 que vuelve al presente para recordarnos por qué hay clásicos que nunca se apagan.

