Convierte tu tele en una Smart TV con este Fire TV Stick rebajado al 33%

Siempre había querido una Smart TV, pero cambiar de televisor no era una opción. Así que cuando vi el Fire TV Stick HD en oferta, no lo dudé. Este pequeño dispositivo convierte cualquier tele con puerto HDMI en una Smart TV con acceso a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y más. Además, el mando por voz Alexa hace que todo sea mucho más fácil: basta con decir "Alexa, pon The Last of Us" y listo.

Streaming, TV en vivo y control por voz en un solo gadget

Fire TV Stick HD amazon amazon

Me sorprendió lo fluido que funciona. La calidad Full HD con HDR y sonido Dolby Atmos hace que todo se vea y escuche increíble. Pero lo mejor es que también permite ver TV en directo gratuita con apps como Pluto TV, RTVE Play y Tubi. Si tienes suscripciones a Movistar+, DAZN o Atresplayer, también puedes verlas sin problema.

Otro punto fuerte es su portabilidad. Lo llevé de viaje y lo usé en la tele del hotel sin complicaciones. Es un dispositivo ligero, fácil de instalar y con un rendimiento excelente.

Ahora está rebajado un 33% y cuesta solo 29,99€, así que si quieres actualizar tu tele sin gastar mucho, esta es la mejor oportunidad.

