Corta tubos, pule superficies y elimina pintura vieja: la amoladora que está cambiando cómo se hace bricolaje en casa

Si alguna vez has intentado cortar un tornillo oxidado, lijar una superficie complicada o quitar pintura vieja, sabrás que hay tareas que con herramientas básicas se vuelven eternas. Por eso modelos como esta amoladora angular de Einhell están ganando tanta popularidad: combina potencia suficiente para trabajos variados, un manejo cómodo incluso si no eres experto y un precio que ahora mismo llama la atención gracias a su rebaja del -49 % quedando en 24,99€

Por qué este modelo se está convirtiendo en un imprescindible en casa

Einhell Amoladora angular Amazon Amazon

Una de las razones por las que esta amoladora se ha vuelto tan popular es que permite hacer tareas muy distintas sin complicarte la vida. Quien la ha probado comenta que sirve tanto para cortar tubos de metal como para repasar superficies o eliminar pintura vieja, algo muy útil si no tienes un taller completo en casa.

Trabaja con discos de 125 mm, un tamaño cómodo para uso doméstico porque permite acceder bien a esquinas y zonas estrechas sin perder estabilidad. Además, su motor de 850 W ofrece potencia suficiente para no quedarse corta en materiales duros, algo que suele pasar con modelos demasiado básicos.

Otro detalle práctico es el protector ajustable, que ayuda a dirigir las chispas y aporta seguridad cuando trabajas en zonas delicadas. También incorpora protección contra arranques involuntarios, un punto clave si la guardas en un cajón o la conectas varias veces en un mismo proyecto. En general, lo que más se valora es esa sensación de “la saco, la uso cinco minutos y me resuelve el problema”.

Consejos para aprovecharla y para quién es ideal

Esta alternativa de Einhell es especialmente útil si haces reformas puntuales, arreglos en exteriores o si te gusta mantener la casa al día sin depender siempre de un profesional. Es muy práctica en trabajos rápidos: cortar una pieza que sobra, lijar antes de pintar o repasar una soldadura.

Aunque se envía sin discos, esto permite adaptar la herramienta a lo que necesites: discos de corte, desbaste o lijado. Tener un pequeño set de accesorios convierte esta máquina en una solución para casi cualquier tarea de bricolaje en casa.

Por su ligereza y tamaño compacto, es ideal para quienes buscan una herramienta manejable incluso sin experiencia previa. No hace falta técnica avanzada: basta con sujetarla firme y dejar que la máquina haga el trabajo. Quien empieza a usarla suele notar que ahorra tiempo y gana precisión, tanto en arreglos improvisados como en proyectos más elaborados.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.