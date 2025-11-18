María Pombo lo tiene claro: la ghd sigue siendo la plancha definitiva para conseguir una melena perfecta

María Pombo, junto a otras influencers y estilistas, la sigue considerando “la plancha de confianza” por una razón sencilla: cuida el cabello, ofrece resultados de peluquería y resiste el paso del tiempo mejor que ninguna. Ahora, la versión mejorada del clásico de ghd está rebajada un 31% (136,99 €), y vuelve a situarse entre los productos de belleza más vendidos del momento.

La versión mejorada del icono que revolucionó el cuidado capilar

ghd Original Styler Amazon Amazon

La ghd Original Styler no es una plancha más: es la heredera directa del modelo que cambió la forma de alisar el cabello hace más de 20 años. En esta versión renovada, incorpora tecnología cerámica de nueva generación que mantiene una temperatura constante de 185 °C, el punto exacto que permite alisar o rizar sin dañar la fibra capilar.

El resultado es un cabello liso, sedoso y con un brillo natural, sin necesidad de pasar varias veces la plancha ni aplicar calor extremo. Además, su tiempo de calentamiento de solo 30 segundos y su diseño ergonómico la hacen tan práctica como eficaz.

Cabello cuidado, sin daño térmico

Una de las claves del éxito de ghd siempre ha sido su enfoque en la salud del cabello. Esta plancha mantiene la temperatura uniforme desde la raíz hasta las puntas, evitando los sobrecalentamientos que provocan encrespamiento o puntas abiertas.

Por eso, es una de las pocas herramientas térmicas recomendadas por profesionales de peluquería y salones de alto nivel. El resultado se nota: el cabello se siente más suave, con más movimiento y un acabado natural que no necesita retoques durante el día.

Por qué sigue siendo la favorita de influencers y expertos

Más allá del nombre o la estética, lo que mantiene a ghd en la cima es su consistencia: ofrece el mismo resultado impecable en cualquier tipo de cabello, ya sea fino, rizado o teñido. Su diseño ligero y cable giratorio facilitan el manejo incluso para peinados elaborados, y el modo de suspensión automática añade un punto de seguridad que muchas usuarias valoran.

No sorprende que sea una de las herramientas más recomendadas por estilistas y creadoras de contenido como María Pombo o Marta Lozano, que coinciden en que “no hay nada igual en durabilidad y acabado”.

