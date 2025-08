Duralex vuelve a las cocinas: la vajilla de 12 piezas cuesta ahora menos de 20 euros

Seguro que alguna vez te has visto en esa situación: mudanza reciente, platos que no combinan, o directamente una vajilla que ya no aguanta más. Para esos momentos, o simplemente si quieres renovar sin gastar mucho, este set de Duralex tiene todo lo necesario: 12 piezas de vidrio templado por solo 19,50 euros si aplicas el código MAES03. Una opción práctica, resistente y con el sello de una marca de toda la vida.

Vuelve lo duradero: por qué esta vajilla básica puede sacarte de más de un apuro

Duralex Google Google

Cuando hablamos de Duralex, hablamos de platos que aguantan lo que les echen. Este set está hecho de vidrio templado —el de toda la vida— que no solo es resistente a golpes y cambios de temperatura, sino que además se puede meter sin miedo en el microondas o el lavavajillas. No es casualidad que se use tanto en colegios, comedores y hogares prácticos: es funcional, neutro y dura años.

El set viene con 4 platos llanos, 4 hondos y 4 de postre, cubriendo así cualquier comida del día sin complicarte. Y lo mejor es que puedes elegir entre varios colores: el clásico transparente, azul marino, verde o ámbar. Ideal tanto si lo quieres para el día a día como si necesitas un set extra para cuando tienes invitados. Por menos de 20 euros, cuesta más resistirse que decir que no.

¿Un consejo? Si te gusta combinar, puedes pedir dos juegos en distintos colores y hacer mezclas que den un toque más personal a la mesa.

A veces, lo básico bien hecho es lo que mejor funciona

Hay productos que no necesitan presentación, y este set de vajilla es uno de ellos. Funcional, duradero y con un precio difícil de superar. Si estás buscando renovar platos sin complicarte, esta puede ser una de esas compras que solucionan más de lo que parece. Ahora por solo 19,50 euros si aplicas el código MAES03.

