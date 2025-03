Encontré el aceite de oliva más barato y no está en Alcampo ni en Carrefour (te digo dónde)

Si últimamente has buscado aceite de oliva virgen extra a buen precio, sabrás que no es fácil encontrar una buena oferta. Pero después de comparar precios en supermercados, encontré esta ganga que no está ni en Alcampo ni en Carrefour, sino en AliExpress. Se trata de La Flor de Málaga, un aceite virgen extra garantizado y recién enlatado, con un 48% de descuento en un formato de 5 litros.

Un aceite de calidad a un precio difícil de creer

El aceite de oliva virgen extra es un imprescindible en la cocina, pero los precios han subido tanto que encontrar una buena oferta es como buscar una aguja en un pajar. Este, en cambio, mantiene su calidad con un precio imbatible, ideal para quienes usan aceite a diario y buscan una opción asequible sin renunciar al sabor.

Viene en un envase metálico que ayuda a conservar mejor sus propiedades y mantenerlo fresco por más tiempo. Además, al ser recién enlatado, garantiza que llega en perfectas condiciones, listo para usar en cualquier receta.

Ahora puedes conseguir 5 litros por solo 23,60€ en AliExpress gracias a su 48% de descuento. Si buscas aceite de calidad sin gastar una fortuna, esta es una oferta que vale la pena aprovechar.

