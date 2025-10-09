El equilibrio perfecto entre montaña y ciudad: las Timberland Davis Square bajan a precio de locura

No todo el mundo quiere elegir entre unas botas para la montaña y un calzado cómodo para el día a día. Por eso, modelos como las Timberland Davis Square han conquistado a quienes buscan el equilibrio perfecto: la solidez de una bota y la estética limpia de una sneaker urbana. Y ahora, con una rebaja del 20 %, se quedan en 69,56 €, un precio que rara vez se ve en esta marca.

Diseño híbrido con materiales responsables

Estas Davis Square están confeccionadas con cuero Better Leather de primera calidad, procedente de curtidurías sostenibles con certificación de plata por su gestión de agua, energía y residuos. Además, incorporan un forro ReBOTL, hecho con al menos un 50 % de plástico reciclado, un detalle que refleja el compromiso ambiental de Timberland.

Su exterior, tratado con el sistema Defender Repellent Systems, ayuda a repeler manchas y salpicaduras, manteniéndolas impecables durante más tiempo incluso con un uso diario.

Comodidad Timberland, estilo para todo

Por dentro, las Davis Square esconden una plantilla ligera OrthoLite, diseñada para ofrecer una amortiguación constante y evitar la fatiga incluso tras muchas horas de uso. La suela de goma protectora aporta estabilidad y agarre tanto en entornos urbanos como en superficies más irregulares.

El resultado es un calzado versátil que puedes llevar con vaqueros, chinos o incluso ropa técnica, sin perder comodidad ni estilo. Son perfectas para quienes necesitan un zapato robusto pero no quieren renunciar a una apariencia moderna.

Por menos de 70 euros, las Timberland Davis Square representan ese punto medio que todos buscamos: diseño funcional, materiales sostenibles y la durabilidad de una marca legendaria. Unas botas que aguantan el ritmo de la ciudad, pero están listas para mucho más.

