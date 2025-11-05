¿Por qué muchos coleccionistas recomiendan empezar por este reloj automático?

Si estás pensando en comprar tu primer reloj automático sin dejarte medio sueldo, el Pagani Design PD-1662 es, según muchos aficionados, el punto de partida ideal. En AliExpress cuesta 52,67€ con el código ESCD07, y lo cierto es que pocas piezas ofrecen tanto por tan poco: movimiento mecánico automático, cristal de zafiro y bisel bicolor cerámico, todo con una calidad de ensamblaje sorprendente para su rango de precio.

Un reloj que enseña lo que significa “automático” de verdad

El encanto del PD-1662 está en su mecanismo. No necesita pilas ni carga: funciona con el movimiento natural de tu muñeca. Cada giro transmite energía a su muelle real, lo que hace que mantenerlo en hora se sienta casi como cuidar de una pequeña máquina viva. Este tipo de movimiento —el mismo principio que emplean relojes de miles de euros— convierte al Pagani en una excelente opción para aprender cómo funciona un reloj mecánico y apreciar la precisión de la relojería tradicional sin tener que hacer una gran inversión.

Detalles de gama alta sin pagar por el nombre

Visualmente, el PD-1662 impresiona. Su bisel giratorio bicolor con escala GMT permite consultar un segundo huso horario, una función especialmente útil para quienes viajan o trabajan con otros países. El cristal de zafiro sintético ofrece resistencia superior a los arañazos, y su caja y brazalete de acero inoxidable 316L transmiten solidez al tacto. Incluso las manecillas y los índices son luminosos, un detalle que los coleccionistas valoran por su funcionalidad nocturna. Además, es resistente al agua hasta 100 metros, así que no tendrás que quitártelo para nadar o ducharte.

El reloj que hace que empieces a mirar la hora por placer

Más allá de sus especificaciones, lo que enamora a los coleccionistas del Pagani PD-1662 es su equilibrio. Tiene carácter, precisión y una estética atemporal que combina con cualquier ocasión, ya sea con un traje o con ropa casual. Por eso, muchos lo recomiendan como el primer reloj serio para quien quiere iniciarse en el mundo de los automáticos: porque te permite disfrutar de la experiencia relojera completa —desde el tacto del acero hasta el suave deslizamiento de la aguja segundera— por el precio de una cena. Y lo mejor: llega en una caja de presentación elegante, con paño de limpieza, garantía y manual, listo para regalar… o para regalarte.

