Esta televisión de 40” ofrece lo mismo que modelos mucho más caros de Samsung, pero a un precio mucho más razonable

No hace falta gastar cientos de euros más para disfrutar de una buena tele en el dormitorio, la cocina o un salón pequeño. Es justo lo que está demostrando esta Metz, una Smart TV QLED de 40 pulgadas, compatible con HDR10, con sonido Dolby Audio y conectividad Bluetooth 5.1, que ha bajado un 39 % hasta quedarse en 169,99€. Una cifra difícil de encontrar en modelos con este nivel de calidad visual, lo que la convierte en una de las recomendaciones más sensatas del momento.

Por qué esta METZ QLED sorprende tanto pese a su precio

La mayor baza está en la pantalla. El panel QLED ofrece colores más vivos, negros más profundos y un contraste muy superior al de las teles LED convencionales. Es esa tecnología que solemos asociar a televisores más caros y que aquí aparece en un modelo accesible, haciendo que series, cine y deportes se vean con mucha más vida incluso en habitaciones con algo de luz.

La compatibilidad con HDR10 suma un extra de brillo y detalle en escenas oscuras o muy iluminadas. No es solo marketing: se nota especialmente en películas y series modernas donde el rango dinámico es clave para disfrutar bien de la imagen.

El sonido también destaca en su gama. Dolby Audio aporta claridad en diálogos y un nivel de envolvencia que sorprende en un formato tan compacto. Si tienes pensado usarla en el dormitorio o en un salón pequeño, la experiencia de audio será más que suficiente sin necesidad de barra de sonido.

A nivel de uso, es una televisión ágil. El sistema Smart TV responde bien, las apps cargan rápido y la navegación es intuitiva. Y gracias al Bluetooth 5.1, puedes conectar auriculares, altavoces o incluso mandos sin cables, algo muy práctico si ves series por la noche o quieres mejorar la experiencia sonora.

Para quién es ideal y por qué esta oferta tiene tanto sentido

La METZ de 40” es perfecta para quienes buscan una tele secundaria que se vea realmente bien: dormitorios, estudios, pequeños apartamentos o segundas residencias. Su tamaño encaja donde otros modelos resultan demasiado grandes o demasiado básicos. También es una excelente opción para quienes quieren una buena pantalla para gaming ocasional, gracias a la fluidez y al contraste del panel QLED.

Con compatibilidad DVB-T/T2/S/S2/C y CI+, funciona sin problemas con emisiones actuales y es completamente válida para los cambios tecnológicos de los próximos años, algo importante si quieres una compra que dure.

Lo que ha impulsado su popularidad, sin duda, es el precio. Con esta bajada del 39 %, ofrece prestaciones que suelen encontrarse en teles mucho más caras. Es ese tipo de compra que uno hace pensando “por este precio merece la pena incluso como segunda tele”. Y lo cierto es que cumple con creces.

