Este Kindle es más que un libro: también es tu libreta infinita para apuntar todo lo que quieras

El Kindle Scribe combina lo mejor de dos mundos: la lectura y la escritura. Su pantalla rediseñada de 10,2 pulgadas y 300 ppp, con bordes uniformes y un acabado antirreflejos, permite leer incluso bajo la luz del sol. Pero lo que lo hace especial es la posibilidad de tomar notas a mano directamente sobre tus libros, documentos o archivos PDF.

Gracias a la función Active Canvas, puedes ampliar márgenes, crear espacios extra para tus notas y mantener todo organizado sin necesidad de papel. Además, incluye un cuaderno integrado para listas de tareas, diarios o apuntes de reuniones que puedes digitalizar y enviarte al correo.

Una experiencia de escritura natural y sin distracciones

Kindle Scribe (16 GB) Amazon Amazon

El lápiz prémium incluido no necesita carga ni configuración. Con su botón de acceso directo y su borrador suave, escribir en el Kindle Scribe se siente casi como hacerlo sobre papel. La pantalla texturizada responde al instante, sin retrasos en el trazo.

Este dispositivo está pensado para concentrarte: sin notificaciones, redes sociales ni interrupciones, solo tú, tu lectura y tus notas. Es perfecto para quienes buscan un espacio digital ordenado pero con la calidez de lo analógico.

Precio rebajado en Amazon

El Kindle Scribe (16 GB) tenía un precio original de 429,99 €, pero ahora está disponible en Amazon con un 20% de descuento. Eso significa que te ahorras 85 €, dejándolo en solo 344,99 €. Una inversión que se amortiza rápidamente si consideras que combina en un solo dispositivo un lector premium y una libreta digital infinita.

