Zidane anuncia su regreso a los banquillos

Zinedine Zidane, que se ha puesto dos veces al frente del banquillo del Real Madrid, confirmó que volverá a entrenar, algo que no hace desde su salida del conjunto blanco en 2021. Así lo ha reconocido en el Festival del Deporte de Trento, donde ha reiterado su deseo se hacerse cargo de la selección francesa.

Cuestionado por su retirada como futbolista, Zinedine Zidane dijo: “No sabía qué hacer, intenté muchas cosas hasta que me apunté al curso de entrenador”.

A su vez, sobre su regreso a lo banquillos, señaló: “Sin duda, volveré a entrenar. Uno de mis sueños es dirigir a la Selección Francesa. Ya veremos cuándo llega el momento”.

Zidane podría regresar a los banquillos tras el Mundial

Recientemente, cuestionado por el futuro de Zinedine Zidane, su amigo y compatriota Thierry Henry aseguró no tener ninguna duda de que relevará a Didier Deschamps al frente de la selección francesa tras el Mundial de 2026. “No sé qué responder. Todos sabemos quién será el nuevo seleccionador. Ustedes lo saben y yo lo sé. Y le deseo lo mejor”, comentó Thierry Henry en CBS, la cadena para la que trabaja, al ser preguntado por Zinedine Zidane.

Zidane siempre se ha dejado querer por la selección francesa

Desde que el pasado 8 de enero Didier Deschamps anunció el fin de su era al frente de la selección tras el Mundial de 2026, el nombre de Zinedine Zidane aparece como el principal favorito a su sucesión y, de forma indirecta, el extécnico del Real Madrid se deja querer.

"Los 'bleus' forman parte de su historia personal. Tiene ganas de cumplir su sueño", asegura el entorno del futbolista al diario Le Parisien.

De forma oficial, Zidane, asentado en Madrid y alejado de la primera línea deportiva, guarda silencio, aunque esas filtraciones dejan claro que el Balón de Oro de 1998 mantiene viva su candidatura. De forma indirecta Zinedine Zidane calienta una candidatura que ya presentó en el pasado.

En junio de 2022, en una entrevista a L'Équipe poco antes del inicio del Mundial de Catar, se mostró convencido de que algún día entrenaría al equipo al que condujo a su primer Mundial en 1998.

Ser seleccionador de Francia "es algo que quiero, claro" y que "ocurrirá algún día", dijo entonces del exinternacional, que agregó: "¿Cuándo? No depende de mi, pero quiero cerrar el círculo con la selección. Conocí la selección como jugador y es una de las mejores cosas que me han pasado".