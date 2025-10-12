La AEMET amplía sus avisos este domingo y este lunes mientras la DANA Alice ya causa estragos en zonas del Mediterráneo

La DANA Alice se resiste a abandonar la Península. Este domingo seguirá dejando un tiempo muy inestable en el Mediterráneo y Baleares, con tormentas localmente fuertes y un ambiente mucho más tranquilo e incluso caluroso en el resto del país.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los cielos estarán nubosos o cubiertos desde primera hora en el litoral y prelitoral de la Comunidad Valenciana y Cataluña, así como en las islas Baleares. Las precipitaciones serán generalizadas en esas zonas, con probabilidad de ver chubascos fuertes o muy fuertes en Castellón y Tarragona, donde los acumulados podrían ser significativos en cortos periodos de tiempo.

De hecho, la AEMET mantenía activo ayer por la noche avisos naranjas para varias comunidades autónomas este domingo. El de la Baleares terminaba a las 7:00 horas de la mañana de este domingo Día de la Hispanidad, pero el de la Comunidad Valenciana seguirá fijo para algunas zonas hasta las 11:00 horas y la AEMET no levantará el aviso naranja en Cataluña hasta bien entrada la tarde, prueba de que Alice se va desplazando hacia el norte. La Comunidad Valenciana y Baleares podrían recobrar la normalidad y quedarse sin avisos a las 18:00 horas, aunque para este lunes la AEMET ya prevé un aviso naranja en zonas del Mediterráneo.

En el resto del tercio oriental peninsular, los cielos comenzarán cubiertos y tenderán a abrirse a medida que avance la jornada. En áreas del centro-este —especialmente en la provincia de Teruel— no se descarta la formación de tormentas dispersas durante la tarde. En el Estrecho, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil.

El contraste con el resto del país será notable. Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura disfrutarán de cielos despejados o con nubes altas, y un ambiente más estable. Las temperaturas seguirán siendo altas para la época, especialmente en el valle del Guadalquivir, donde los termómetros podrían acercarse a los 33 ºC.

También se espera un repunte térmico en el Cantábrico, Baleares y el cuadrante sudeste peninsular, mientras que en Cataluña las máximas descenderán ligeramente. Las mínimas, en cambio, subirán en el centro y la mitad norte, manteniéndose sin grandes cambios en el resto. En los Pirineos aún podrían registrarse heladas débiles en zonas altas.