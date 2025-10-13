Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET activa la alerta naranja en Valencia, Cataluña y Baleares

Aunque las lluvias perderán algo de intensidad este lunes respecto a días anteriores, la atmósfera seguirá muy inestable y persistirán las precipitaciones fuertes en zonas ya afectadas. Las lluvias más intensas se concentrarán hoy nuevamente en las comunidades mediterráneas y se extenderán a otras áreas.

En Cataluña hay aviso naranja (riesgo importante) en Tarragona por precipitaciones que dejarán hasta 40 litros en una hora en áreas del litoral sur. En el resto de provincias persiste la alerta amarilla por lluvias de 20 litros en una hora o entre 60 y 80 litros en 12 horas.

Toda la Comunidad Valenciana sigue en nivel naranja por intensas precipitaciones con acumulados de 40 litros en una hora o de 100 litros en 12 horas. En las Islas Baleares, el aviso naranja afecta a Ibiza y Formentera, donde se prevén 50 litros por metro cuadrado en una hora.

En Aragón, en Castilla- La Mancha -salvo en la provincia de Albacete- y en Navarra y La Rioja se ha activado la alerta amarilla por tormentas y lluvias con acumulados entre los 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: