Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET activa la alerta naranja en Valencia, Cataluña y Baleares
Una masa de aire frío aumentará este lunes la inestabilidad provocada por la DANA Alice, extendiéndola al interior peninsular y prolongándola en el tercio este.
Aunque las lluvias perderán algo de intensidad este lunes respecto a días anteriores, la atmósfera seguirá muy inestable y persistirán las precipitaciones fuertes en zonas ya afectadas. Las lluvias más intensas se concentrarán hoy nuevamente en las comunidades mediterráneas y se extenderán a otras áreas.
En Cataluña hay aviso naranja (riesgo importante) en Tarragona por precipitaciones que dejarán hasta 40 litros en una hora en áreas del litoral sur. En el resto de provincias persiste la alerta amarilla por lluvias de 20 litros en una hora o entre 60 y 80 litros en 12 horas.
Toda la Comunidad Valenciana sigue en nivel naranja por intensas precipitaciones con acumulados de 40 litros en una hora o de 100 litros en 12 horas. En las Islas Baleares, el aviso naranja afecta a Ibiza y Formentera, donde se prevén 50 litros por metro cuadrado en una hora.
En Aragón, en Castilla- La Mancha -salvo en la provincia de Albacete- y en Navarra y La Rioja se ha activado la alerta amarilla por tormentas y lluvias con acumulados entre los 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Illa preside la reunión del Consejo Asesor del Plan Inuncat en Tortosa para valorar daños
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, preside desde las 8 de esta mañana la reunión del Consejo Asesor del Plan Inuncat en Tortosa (Tarragona), que analiza la situación en el sur de Tarragona tras los daños provocados por las lluvias torrenciales de ayer domingo.
En un mensaje en la red social X, Illa ha señalado que continúa "muy pendiente de la situación en diversas comarcas de Cataluña, especialmente en el Montsià".
"Todo mi apoyo a las familias afectadas por estas lluvias torrenciales y toda mi solidaridad con las que todavía no han podido volver a casa", añade el presidente de la Generalitat, que muestra su agradecimiento "a todos los servicios de emergencias y alcaldes por su labor en estos momentos complicados".
El TSJC suspende la actividad judicial programada en Amposta, Gandesa, Tortosa y Reus
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido la actividad programada para este lunes en los partidos judiciales de Amposta, Gandesa, Tortosa y Reus debido a la activación del plan especial de emergencias Inuncat por las lluvias torrenciales en el sur de Tarragona.
El TSJC sí mantiene la actividad considerada urgente, la guardia, la relacionada con violencia sobre la mujer o vigilancia penitenciaria.
La suspensión de la actividad se mantendrá “hasta la desactivación de la restricción de movilidad dispuesta por la autoridad gubernativa para la población en general”.
Cortada la N-340 en Vinarós (Castellón) y en Alcanar (Tarragona) debido a las lluvias
La carretera nacional N-340 ha sido cortada a la altura de Vinaròs (Castellón) en dirección a Barcelona y a la altura de Alcanar (Tarragona) en sentido a Valencia debido a las lluvias torrenciales de las últimas horas.
Según ha informado este lunes el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, también permanece cortado el tráfico ferroviario entre Castellón y Tarragona a la altura de Ulldecona.
Renfe informó este domingo que prevé reanudar la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea, en Tarragona, hoy a las 11.00 horas -siempre que se den las condiciones de seguridad-.
Asimismo, según la Dirección General de Tráfico (DGT), a consecuencia de las lluvias están cortadas también la CV-1486 en Cabanes (Castellón), la CV-603 en Cullera (Valencia), la TV-3408 en Amposta, la TP-3317 en Freginals y la EI-800 Sant Jordi de ses Salines, en Ibiza.
También sigue cortado al tráfico el túnel de la AP7, en Pilar de la Horadada y dirección Cartagena, y los vehículos son desviados por la N-332.
Clases suspendidas
La actividad escolar ha quedado suspendida este lunes en las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta
9 carreteras continúan cortadas en Tarragona
Esta mañana, 9 carreteras continúa con afectaciones derivadas de las lluvias, las más importantes las N-340 y la C-12 a la altura de Amposta.
Los Bomberos de la Generalitat están haciendo inventario de todos los puntos de la red viaria en donde es necesario actuar para hacer limpieza de la calzada y achicar el agua acumulada.
Advierten que en algunos casos habrá que enviar maquinaria pesada por la presencia de rocas o incluso el desmoronamiento de algún muro sobre la calzada.
2.000 vehículos atrapados en la AP-7
Unos 2.000 vehículos quedaron atrapados en la autopista AP-7 a la altura de Amposta, que ya quedó reabierta de madrugada en sentido sur, mientras continúa cortado un carril en sentido norte para limpiar la vía.
Tarragona: 1.100 personas pasan la noche en refugios por las lluvias
En Tarragona, entre 1.000 y 1.100 personas que se vieron atrapadas por las intensas lluvias han pasado la noche en diferentes pabellones o albergues de la comarca del Montsià, la más afectada por la DANA. De los 340 avisos atendidos por los Bomberos, 284 se realizaron en el Montsià y 55 en la comarca del Baix Ebre.
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña realizan 31 rescates en el sur de Tarragona
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han atendido en el sur de Tarragona un total de 340 avisos entre las 17:30 horas del domingo y las 7:00 horas de esta madrugada a causa de las intensas lluvias, de los que 31 han sido salvamentos, la mayoría de casos de personas atrapadas en sus vehículos, en carreteras, caminos o barrancos.
Según ha informado esta madrugada el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal, fruto también "de la intensa labor de los servicios de emergencia" durante la tarde y noche de ayer.
Aragón, Castilla- La Mancha, Navarra y La Rioja, en alerta amarilla
Las horas más críticas
La AEMET avanza que en Cataluña y en la Comunidad Valenciana las alertas estarán activas entre las 10:00 y las 23:59 hora peninsular, y en las Islas Baleares a partir de las 20:00 horas y hasta las 23:59 hora peninsular.
Toda la Comunidad Valenciana en alerta
Aviso naranja en Cataluña en estas zonas
Alertas por fuertes lluvias en 7 comunidades
Siete comunidades -Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana- continúan este lunes en alerta por tormentas y fuertes lluvias con acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, informa la Aemet en su página web.
La inestabilidad se amplía este lunes a zonas del interior peninsular
Una masa de aire frío ampliará este lunes la inestabilidad creada por la dana Alice sobre la Península y Baleares a zonas del interior peninsular y la prolongará en el tercio este, con chubascos y tormentas localmente fuertes en Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a pesar de la incertidumbre en cuanto a la localización, se prevén desde primeras horas cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del interior, con chubascos acompañados de tormenta en el centro-sur y centro-este, sin descartar zonas de montaña en general.
Las precipitaciones se desplazarán desde el interior hacia el área mediterránea oriental donde, a partir de la mañana y hasta el final del día, pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales y prelitorales desde Barcelona hasta norte de Alicante, incluso muy fuertes en litorales desde Tarragona hasta Valencia.
Podrán afectar al Pirineo, otras zonas de Cataluña, sistema Ibérico y zonas aledañas de Castilla-La Mancha y las Pitiusas, en Baleares
