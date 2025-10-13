Hamás libera a los primeros rehenes israelíes tras más de dos años secuestrados

A primera hora de esta mañana, Hamás ha puesto en libertad a los primeros siete rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados.

La liberación se realizará en dos fases: la primera, a las 8:00 hora local (5:00 GMT) en la zona del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza de este a oeste; y la segunda, alrededor de las 10:00 hora local, en el área de Jan Yunis (sur) y en los campamentos del centro del enclave, según varios medios.

La Cruz Roja Internacional coordina la entrega de los rehenes por parte de las milicias palestinas y su posterior entrega al Ejército israelí, que los llevará a la base de Reim, junto a la frontera.

Aquí serán sometidos a exámenes médicos y podrán reunirse con sus familias antes de ser evacuados en helicópteros a hospitales en las afueras de Tel Aviv: Sheba, Beilinson e Ichilov.

En paralelo, se espera que Hamás entregue también los cuerpos de 28 rehenes fallecidos, aunque las autoridades israelíes reconocen que no todos podrían ser localizados este mismo lunes. Los restos serán trasladados al instituto forense Abu Kabir, donde se procederá a su identificación.

El día estará marcado, además, por la primera visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Israel, quien tiene previsto reunirse en Jerusalén con familiares de los rehenes y pronunciar un discurso ante la Knéset, antes de viajar a Egipto para asistir a la firma formal del alto el fuego.

Poco antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaban haber recibido la información de que la Cruz Roja se dirigía a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza para iniciar el intercambio, mientras que el propio Ejército se ha mostrado disponible para asumir parte de las tareas.

"Según la información recibida, la Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza, donde se le entregarán varios rehenes", han notificado en un breve mensaje las FDI. Asimismo, las fuerzas israelíes se han mostrado "preparadas para absorber rehenes adicionales que serán transferidos a la Cruz Roja más tarde".

El comunicado ha llegado poco después de que el Movimiento de Resistencia Islámico confirmase los nombres de la veintena de rehenes vivos que serán liberados en las próximas horas, en una lista recogida por la agencia palestina Sanad. Las Brigadas al Qassam, brazo armado del grupo palestino, han dado los nombres de Bar Avraham Kuperstein, Avitar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot y Maxim Herkin, así como los de Nimrod Cohen, Matan Zangauker y David Cuneo, junto con Eitan Horn, Matan Angrist, Eitan Mor, Gali Berman y Ziv Berman. La entrega de rehenes por parte de Hamás, que se prevé suceda en las próximas horas, es la primera instancia de un intercambio al que seguirá la entrega de presos palestinos por parte de Israel, en el marco de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordada por ambos bandos.