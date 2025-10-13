Paz en Gaza
Hamás libera a los primeros rehenes israelíes tras más de dos años secuestrados
En principio, también se entregarán los cuerpos de 28 secuestrados fallecidos
A primera hora de esta mañana, Hamás ha puesto en libertad a los primeros siete rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados.
La liberación se realizará en dos fases: la primera, a las 8:00 hora local (5:00 GMT) en la zona del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza de este a oeste; y la segunda, alrededor de las 10:00 hora local, en el área de Jan Yunis (sur) y en los campamentos del centro del enclave, según varios medios.
La Cruz Roja Internacional coordina la entrega de los rehenes por parte de las milicias palestinas y su posterior entrega al Ejército israelí, que los llevará a la base de Reim, junto a la frontera.
Aquí serán sometidos a exámenes médicos y podrán reunirse con sus familias antes de ser evacuados en helicópteros a hospitales en las afueras de Tel Aviv: Sheba, Beilinson e Ichilov.
En paralelo, se espera que Hamás entregue también los cuerpos de 28 rehenes fallecidos, aunque las autoridades israelíes reconocen que no todos podrían ser localizados este mismo lunes. Los restos serán trasladados al instituto forense Abu Kabir, donde se procederá a su identificación.
El día estará marcado, además, por la primera visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Israel, quien tiene previsto reunirse en Jerusalén con familiares de los rehenes y pronunciar un discurso ante la Knéset, antes de viajar a Egipto para asistir a la firma formal del alto el fuego.
Poco antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaban haber recibido la información de que la Cruz Roja se dirigía a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza para iniciar el intercambio, mientras que el propio Ejército se ha mostrado disponible para asumir parte de las tareas.
"Según la información recibida, la Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza, donde se le entregarán varios rehenes", han notificado en un breve mensaje las FDI. Asimismo, las fuerzas israelíes se han mostrado "preparadas para absorber rehenes adicionales que serán transferidos a la Cruz Roja más tarde".
El comunicado ha llegado poco después de que el Movimiento de Resistencia Islámico confirmase los nombres de la veintena de rehenes vivos que serán liberados en las próximas horas, en una lista recogida por la agencia palestina Sanad. Las Brigadas al Qassam, brazo armado del grupo palestino, han dado los nombres de Bar Avraham Kuperstein, Avitar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot y Maxim Herkin, así como los de Nimrod Cohen, Matan Zangauker y David Cuneo, junto con Eitan Horn, Matan Angrist, Eitan Mor, Gali Berman y Ziv Berman. La entrega de rehenes por parte de Hamás, que se prevé suceda en las próximas horas, es la primera instancia de un intercambio al que seguirá la entrega de presos palestinos por parte de Israel, en el marco de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordada por ambos bandos.
Una liberación de rehenes israelíes en dos fase
La liberación de rehenes se llevará a cabo en dos etapas programadas para hoy. La primera ya se hizo a las 8:00 hora local (7:00 en España). La segunda fase se espera para las 10:00 hora local (9:00 hora española) y se realizará en el área de Jan Yunis, en el sur, así como en los campamentos del centro del enclave, según reportaron diversos medios locales.
El proceso de liberación de Hamás establece que los rehenes serán entregados a la Cruz Roja dentro de Gaza, que luego los trasladará a manos del Ejército israelí. Posteriormente, los rehenes serán llevados a la base de Reim, ubicada junto a la frontera, en suelo de Israel, para una evaluación médica y el encuentro con sus familias. Finalmente, serán transportados en helicóptero a tres hospitales cercanos a Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y cinco al Ichilov. Adicionalmente, se prevé la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos que permanecen en Gaza; sin embargo, no se ha confirmado si esta repatriación ocurrirá simultáneamente o inmediatamente después del retorno de los rehenes vivos. La Cruz Roja entregará los restos a las tropas en Gaza, donde se llevará a cabo una "breve ceremonia" y un rezo judío dentro del enclave palestino.
El segundo grupo de rehenes vivos será liberado a las 10 am en el sur de Gaza
La cadena Al Jazeera ha informado de que la segunda etapa de la liberación de los rehenes vivos tendrá lugar a las 10:00 en el sur de Gaza. Esta mañana siete rehenes fueron liberados al norte de la Franja. El grupo terrorista tiene previsto liberar a un total de 20 rehenes vivos esta mañana.
Los hospitales de Israel están preparados para recibir a rehenes liberados
El Director General del Ministerio de Salud de Israel, Moshe Bar Siman-Tov, ha anunciado la movilización de todo el sistema de salud del país para la recepción de los 20 rehenes vivos que serán liberados desde Gaza en el día de hoy, así como para la repatriación de los cuerpos de los rehenes fallecidos. Siman-Tov expresó que, junto con la esperanza y la alegría por los liberados, existe un "inmenso dolor" por las familias de aquellos que serán llevados a su descanso eterno. Además, extendió su agradecimiento a las divisiones profesionales del Ministerio de Salud, a los hospitales, a los sistemas de atención médica y al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir por su labor. Concluyó reafirmando el compromiso del Ministerio de continuar ofreciendo el "mejor apoyo psicológico posible a toda la población de Israel".
Hamás libera a los primeros rehenes
Hamás ha entregado a Cruz Roja a los primeros siete rehenes israelíes liberados tras el acuerdo de alto el fuego firmado con Israel
Hamás publica la lista de los 20 rehenes vivos que serán liberados
Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista Hamás, difundieron este lunes los nombres de los 20 rehenes israelíes que, según aseguró, serán liberados en las próximas horas en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel bajo mediación de Estados Unidos y Egipto.
De acuerdo con la lista publicada por Hamás, los rehenes que recuperarán la libertad son Yosef Chaim Ohana, Bar Kuperstein, Evyatar David, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Cunio, Eitan Horn, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa Dalal, Rom Braslavski y Ariel Cunio.
