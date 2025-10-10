Hasta 600 euros de multa por colgar la bandera de España de tu balcón durante el Día de la Hispanidad

Con la celebración del Día de la Hispanidad, muchos ciudadanos muestran su orgullo patrio colgando la bandera de España en sus balcones. Sin embargo, este gesto de celebración puede conllevar una sanción económica si no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal. La normativa exige obtener el consentimiento de la comunidad para cualquier elemento que altere la apariencia exterior del inmueble.

Esta exigencia se basa en la definición legal de las partes del edificio. Mientras que el interior del balcón se considera zona privativa, la parte exterior forma parte de la fachada, que es elemento común. Por lo tanto, colgar una bandera en el exterior requiere la autorización expresa de la comunidad de propietarios, según establece el artículo 7.1 de la ley.

¿Cómo evitar la sanción?

Para modificar elementos exteriores como la fachada, la Ley de Propiedad Horizontal exige el voto favorable de la mayoría del total de los propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación. Este requisito, recogido en el artículo 17, convierte en infracción cualquier instalación no consentida, incluyendo la colocación de banderas.

La vulneración de esta normativa puede acarrear multas que superan los 600 euros. La sanción se aplicaría en caso de que un vecino denunciara la situación ante la comunidad y el propietario infractor se negase a retirar la bandera de la fachada exterior del edificio después de la correspondiente advertencia.

Existe una alternativa totalmente legal para exhibir la bandera durante esta festividad. Si la enseña se coloca en el interior del balcón, espacio considerado de uso privativo, no requiere autorización alguna de la comunidad de vecinos. De esta forma, los ciudadanos pueden celebrar el Día de la Hispanidad mostrando su bandera de forma visible desde el exterior sin infringir la normativa y evitando posibles sanciones.