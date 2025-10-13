¿Qué santo se celebra hoy, 13 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

En la Iglesia católica, el santoral no es una lista fija e idéntica en todos los lugares. Combina el Calendario Romano General (celebraciones universales) con memorias propias de países, diócesis y órdenes religiosas. Por eso, según la fuente, un mismo día puede destacar a un santo "principal" en España y, además, recoger otras conmemoraciones locales.

Otra clave: la fecha de un santo puede fijarse por su dies natalis (día de su muerte) o por hitos de culto, como el traslado de reliquias. A esto se suman las onomásticas populares -los nombres que "celebran santo" ese día-, muy asentadas en la prensa y en el uso social español.

¿Qué santo se celebra hoy, 13 de octubre?

El nombre más difundido en España para esta fecha es San Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra (†1066). Se le recuerda el 13 de octubre por el traslado solemne de sus reliquias en la abadía de Westminster en 1269. Figura como rey piadoso y pacificador, y su devoción medieval lo consolidó como "confesor" (santo no mártir). Hoy felicitan su santo quienes se llaman Eduardo o Eduarda.

Otros santos y beatos que se recuerdan el 13 de octubre

San Teófilo de Antioquía, obispo y apologeta (s. II).

San Rómulo de Génova, obispo (s. V).

Santa Chelidonia de Abruzzo, eremita (s. XII).

Beata Magdalena Panattieri, terciaria dominica (s. XV).

San Simberto de Augsburgo, obispo (s. VIII–IX).

San Lubencio (Lubentius), presbítero venerado en Alemania.

Apunte mariano del día

El 13 de octubre de 1917 ocurrió la última de las apariciones de Fátima y el llamado "milagro del sol". No es fiesta universal ese día (la memoria de la Virgen de Fátima se celebra el 13 de mayo), pero muchas comunidades recuerdan hoy esa efeméride.