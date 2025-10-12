Así queda el ranking ATP tras la disputa del Masters 1.000 de Shanghái: Alcaraz acaricia acabar el año como número uno

La temporada tenística se va terminando y la lucha por el número uno del mundo se va aclarando. La ausencia de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Shanghái era un arma de doble filo para Jannik Sinner. El español perdía 200 puntos que no podía defender, pero para recortar distancias, el italiano tenía que conquistar el título que ya logró el año pasado. Se quedó a años luz de hacerlo, presa de las condiciones adversas: el calor y la humedad le hicieron retirarse en su segundo partido con unos calambres horribles, contra Griekspoor. Por tanto, lejos de recortar distancias, perdió 950 puntos. Como Carlos cedió 200, Sinner está 750 más lejos del español que hace dos semanas

El “top 10” actualmente es el siguiente:

1. Carlos Alcaraz (España): 11.340 puntos

2. Jannik Sinner (Italia): 10.000

3. Alexander Zverev (Alemania): 5.930

4. Taylor Fritz (EE UU): 4.645

5. Novak Djokovic (Serbia): 4.580

6. Ben Shelton (Estados Unidos): 4.100

7. Alex de Miñaur (Australia): 3.935

8. Lorenzo Musetti (Italia): 3.645

9. Jack Draper (Gran Bretaña): 3.590

10. Karen Khachanov (Rusia): 3.190

La situación de Alcaraz para terminar el año 2025 como número uno es de privilegio. Defiende 300 puntos en total (100 en París y 200 en las ATP Finals), mientras que Sinner defiende 1.500 (todos en las ATP Finals, en París no jugó en 2024). La distancia “real” por tanto entre ambos es de 2.540 puntos. Lo que queda por jugarse: Jannik tiene previsto ir a Viena (20-26 octubre), ya veremos si lo hace o no, un ATP 500; a París (27 octubre al 2 de noviembre), que es un Masters 1.000; y a las ATP Finals (9-19 noviembre), que pueden dar 1.500 puntos como máximo, si se ganan invicto. Alcaraz estará en París y en las ATP Finals.

El gran ascenso de Vacherot

Respecto al resto de la clasificación, no ha habido mucho movimientos en el “top 10”. Musetti sube un puesto y se coloca octavo, mientras que Draper, ahora lesionado, lo pierde para caer al noveno puesto. El ascenso más llamativo es el de Valentin Vachelot, el sorprendente ganador del Masters 1.000 de Shanghái, que pasa del 204 del mundo al 40. Desde ahora, entrará en los cuadros finales de los mejores torneos. Su vida va a cambiar, también la presión que tenga. Su primo hermano Rinderknech, al que superó en la final, también pega un gran salto de 26 posiciones, y se coloca el 28, el mejor ranking de su carrera.

Respecto a los españoles, Davidovich, a quien la temporada se le está haciendo larga, se mantiene en el número 20 del mundo. El resto de tenistas que están en el “top 100”: Munar (42), Bautista (56) y Pedro Martínez (89). Muy cerca, Taberner (103) y Pablo Carreño (104).