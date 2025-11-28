Este robot aspirador baja un 74% en Black Friday y se convierte en una de las mejores ofertas del año

Cada Black Friday ocurre lo mismo: hay un dispositivo que, de repente, se coloca en el radar de todos porque combina potencia, funciones avanzadas y un descuento que cuesta creer. Este año, ese protagonista es el LEFANT M330 Pro, un robot aspirador y fregasuelos con 5000Pa, mapeo 3 en 1, navegación dToF y una autonomía de 150 minutos. Pero lo que realmente ha disparado su popularidad es su rebaja del 74 %, que deja este modelo a 129,99€, poniendo al alcance de cualquiera funciones que antes estaban reservadas a robots mucho más caros.

Por qué el LEFANT M330 Pro se ha convertido en uno de los chollos del Black Friday

LEFANT M330 Pro Amazon Amazon

Lo primero que sorprende es su potencia: 5000Pa, una cifra más propia de gamas superiores. Esa fuerza de succión permite limpiar alfombras, recoger arena, polvo fino, pelos de mascota y suciedad incrustada sin necesidad de pasar dos veces. Es un robot pensado para hogares donde se acumula vida real, no solo para mantener la casa “aparentemente limpia”.

La navegación dToF es otro de sus grandes puntos fuertes. Esta tecnología, más precisa que los sensores tradicionales, le permite mapear la casa con detalle, evitar obstáculos con mayor inteligencia y crear recorridos eficientes sin perderse ni repetir zonas. Además, su sistema de evitación de obstáculos PSD a 190° detecta muebles bajos, juguetes o patas de silla sin necesidad de chocar, lo que reduce mucho el mantenimiento y prolonga su vida útil.

Su tamaño también juega a favor. Con un diámetro de solo 28 cm, llega a huecos donde otros robots no entran: debajo de sofás, camas, aparadores o muebles bajos. Esto se nota especialmente en pisos pequeños o en hogares donde se acumulan rincones que suelen quedar fuera del alcance de los modelos más grandes.

Y no solo aspira: el modo 3 en 1 permite barrer, aspirar y fregar en la misma pasada, ideal para la limpieza diaria sin que tengas que hacer nada. La autonomía de 150 minutos cubre sin problema pisos de tamaño medio e incluso casas de dos plantas si divides la limpieza por zonas desde la app.

Para quién es ideal y por qué esta oferta está llamando tanto la atención

Este robot es perfecto para quienes quieren olvidarse del mantenimiento diario del suelo, especialmente si hay mascotas, niños o alfombras. También encaja en casas con muebles bajos donde otros robots no llegan, y para quienes buscan un modelo que pueda aspirar y fregar sin complicaciones.

La conexión con app, Alexa y Apple Watch facilita controlarlo desde cualquier sitio, programar rutinas o enviarle a limpiar una zona concreta cuando ocurre un derrame o detectas suciedad. Es un robot que se adapta a la vida real, no uno que solo cumple en demostraciones.

Y, por supuesto, el precio actual es parte esencial de su impacto. Ver un modelo con dToF, 5000Pa, fregado y mapeo avanzado por 129,99€ no es habitual. Es ese tipo de oferta que muchos aprovechan para renovar un robot antiguo, hacer su primera compra o tener una segunda unidad para otra planta de la casa.

En resumen, combina potencia, tecnología y practicidad con un precio que lo convierte en uno de los grandes aciertos del Black Friday.

