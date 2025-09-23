Un homenaje al reloj "lunar" de Neil Armstrong que combina historia y movimiento Seiko por menos de 55 euros

Hay relojes que no solo marcan la hora: cuentan historias. El Pagani PD-1701 es uno de esos modelos que despiertan la imaginación porque su estética recuerda directamente a los cronógrafos que acompañaron a los primeros astronautas en la conquista del espacio. Ahora se puede conseguir en AliExpress por apenas 52,27€ aplicando el código ESFS06, lo que lo convierte en una de las piezas más interesantes para quienes buscan un reloj con carácter y detalles de calidad sin gastar una fortuna.

Por qué el PD-1701 se ha ganado tantos seguidores

Pagani PD-1701 AliExpress AliExpress

Este reloj reúne una serie de características poco habituales en su rango de precio:

Movimiento japonés Seiko VK63 , un calibre de cuarzo híbrido con función de cronógrafo y alta precisión.

, un calibre de cuarzo híbrido con función de cronógrafo y alta precisión. Reserva de marcha estable y batería de larga duración (2-3 años), con opción de reemplazo sencillo.

con opción de reemplazo sencillo. Caja de acero inoxidable cepillado con presencia sólida y acabado duradero.

cepillado con presencia sólida y acabado duradero. Cristal de zafiro sintético resistente a arañazos, con tratamiento antirreflejos para mejorar la legibilidad.

con tratamiento antirreflejos para mejorar la legibilidad. Funciones completas: cronógrafo, calendario con fondo negro, esfera luminosa visible en la oscuridad.

cronógrafo, calendario con fondo negro, esfera luminosa visible en la oscuridad. Resistencia al agua hasta 100 metros, lo que lo hace apto para un uso versátil.

lo que lo hace apto para un uso versátil. Pulsera de acero inoxidable sólido, más robusta que las habituales en relojes asequibles.

más robusta que las habituales en relojes asequibles. Estética inspirada en la carrera espacial, con un diseño compacto de 42 mm y bisel taquimétrico.

Lo que enamora a muchos coleccionistas es su capacidad de mezclar historia y modernidad: por un lado, un diseño que conecta con la mítica era de la exploración lunar; por otro, la fiabilidad de un calibre japonés probado y materiales de gama superior a su precio.

El PD-1701 no pretende competir con piezas de lujo, pero sí ofrece algo que pocos relojes logran por este importe: una estética cargada de simbolismo y una construcción sólida que puede acompañar en el día a día.

