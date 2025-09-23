Relojes
Un homenaje al reloj "lunar" de Neil Armstrong que combina historia y movimiento Seiko por menos de 55 euros
Diseño atemporal, cristal de zafiro y calibre japonés en una pieza que evoca la aventura espacial
Hay relojes que no solo marcan la hora: cuentan historias. El Pagani PD-1701 es uno de esos modelos que despiertan la imaginación porque su estética recuerda directamente a los cronógrafos que acompañaron a los primeros astronautas en la conquista del espacio. Ahora se puede conseguir en AliExpress por apenas 52,27€ aplicando el código ESFS06, lo que lo convierte en una de las piezas más interesantes para quienes buscan un reloj con carácter y detalles de calidad sin gastar una fortuna.
Por qué el PD-1701 se ha ganado tantos seguidores
Este reloj reúne una serie de características poco habituales en su rango de precio:
- Movimiento japonés Seiko VK63, un calibre de cuarzo híbrido con función de cronógrafo y alta precisión.
- Reserva de marcha estable y batería de larga duración (2-3 años), con opción de reemplazo sencillo.
- Caja de acero inoxidable cepillado con presencia sólida y acabado duradero.
- Cristal de zafiro sintético resistente a arañazos, con tratamiento antirreflejos para mejorar la legibilidad.
- Funciones completas: cronógrafo, calendario con fondo negro, esfera luminosa visible en la oscuridad.
- Resistencia al agua hasta 100 metros, lo que lo hace apto para un uso versátil.
- Pulsera de acero inoxidable sólido, más robusta que las habituales en relojes asequibles.
- Estética inspirada en la carrera espacial, con un diseño compacto de 42 mm y bisel taquimétrico.
Lo que enamora a muchos coleccionistas es su capacidad de mezclar historia y modernidad: por un lado, un diseño que conecta con la mítica era de la exploración lunar; por otro, la fiabilidad de un calibre japonés probado y materiales de gama superior a su precio.
El PD-1701 no pretende competir con piezas de lujo, pero sí ofrece algo que pocos relojes logran por este importe: una estética cargada de simbolismo y una construcción sólida que puede acompañar en el día a día.
