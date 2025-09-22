Tecnología
El Xiaomi 14T Pro baja a precio de derribo y pone en aprietos al iPhone 17
Pantalla fluida, cámaras Leica y carga ultrarrápida en un móvil que presume de potencia bruta y funciones de IA
Xiaomi se ha propuesto que su serie 14T sea la pesadilla de la competencia, y este 14T Pro lo demuestra. Con procesador MediaTek Dimensity 9300+, pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas a 144 Hz, cámara firmada por Leica y una batería de 5000 mAh con carga de 120W, se planta en el mercado como un “gama alta total” que no tiene nada que envidiar a modelos mucho más caros. En AliExpress ya se encuentra en versión global por 699€, lo que lo coloca frente al iPhone 17 como una alternativa difícil de ignorar.
Por qué el 14T Pro es el gama alta más completo de Xiaomi
Este modelo no se limita a ser un teléfono potente, sino que combina características propias de un flagship con detalles pensados para el uso diario. Entre lo más destacado:
- Procesador MediaTek Dimensity 9300+ de 4 nm, con eficiencia mejorada y rendimiento de sobra para juegos exigentes y multitarea.
- Pantalla AMOLED de 6,67’’ con resolución 1.5K, 144 Hz y soporte para Dolby Vision y HDR10+, perfecta para vídeo y gaming.
- Sistema de cámaras Leica triple de 50 MP, con OIS, teleobjetivo dedicado y opciones de retrato de nivel profesional.
- Carga HyperCharge de 120W y carga inalámbrica de 50W, con batería de 5000 mAh capaz de recuperar el 100% en menos de 20 minutos.
- Funciones de IA integradas: notas inteligentes, edición de imágenes, subtítulos en tiempo real y el nuevo Gemini de Google.
- Audio estéreo con Dolby Atmos, WiFi 7, Bluetooth 5.4 y NFC, asegurando conectividad de última generación.
- Diseño versión global con HyperOS, compatible con Google Play y preparado para varios idiomas.
Más allá de la ficha técnica, lo interesante es cómo Xiaomi ha conseguido que este modelo encaje en un segmento donde el iPhone 17 reina por marketing, pero no necesariamente por valor objetivo. El 14T Pro ofrece prácticamente todo lo que se espera de un gama alta moderno —pantalla, cámaras, batería y extras de IA— por un precio que rompe esquemas.
Un rival incómodo para los más caros
El debate es claro: ¿vale la pena pagar cientos de euros más por un iPhone 17 o un Samsung Ultra cuando el 14T Pro ofrece estas especificaciones por mucho menos? Para quienes buscan la mejor relación entre potencia, cámaras y autonomía, este Xiaomi es, sin duda, una de las compras más inteligentes de la temporada.
