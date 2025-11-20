Hoy el bricolaje manda en Amazon: herramientas y kits Bosch, Einhel... que se desploman por Black Friday

Las marcas de referencia —Einhell, Bosch, Dremel, Black+Decker, Mannesmann…— han soltado rebajas fuertes en productos muy concretos: taladros percutores con batería, amoladoras, sierras, multiherramientas y sets de vasos y puntas que te resuelven medio año de chapuzas. Aquí va una selección explicada en cristiano, no en lenguaje de catálogo.

Einhell TE-CD 18/44 – el taladro percutor todoterreno para casa y taller

Einhell TE-CD 18/44 Amazon Amazon

Este taladro percutor de Einhell es de esos que sirven “para casi todo”: atornillar muebles, colgar baldas, perforar pared o trabajar con madera y metal sin quedarte corto. Funciona con el sistema Power X-Change de 18V, tiene un par máximo de 44 Nm y viene con 2 velocidades mecánicas para adaptar fuerza y rapidez según el material.

El portabrocas metálico de 13 mm aporta robustez y agarre firme, y la función de percusión marca la diferencia cuando vas a ladrillo, hormigón ligero o muros duros. Además, incluye batería de 2,5 Ah y cargador, algo clave si quieres algo listo para usar, no solo el cuerpo de la máquina. Es una opción muy equilibrada para quien quiere hacer bricolaje en serio sin saltar a gama profesional.

Einhell TE-AG 18/115 Li – la amoladora angular sin cable que te saca de mil apuros

Einhell TE-AG 18/115 Li Amazon Amazon

Si alguna vez has cortado un tubo, repasado una soldadura o limpiado óxido, sabes que una buena radial marca la diferencia. Esta de Einhell trabaja con el ecosistema Power X-Change de 18V, monta discos de 115 mm y ofrece una profundidad de corte de hasta 28 mm, más que suficiente para la mayoría de trabajos domésticos. Tiene arranque suave, lo que ayuda a evitar tirones peligrosos al encenderla, y está pensada para cortar, desbastar, lijar y repasar superficies metálicas. No incluye batería ni disco, pero si ya trabajas con herramientas Einhell a batería, encaja perfecta en tu colección. Ideal para quien está montando taller modular por piezas.

Einhell GH-EC 1835 – motosierra eléctrica potente para jardín y leña

Einhell GH-EC 1835 Amazon Amazon

Para quien tiene jardín, árboles o chimenea, una motosierra decente no es un capricho: es una herramienta de tiempo y salud. Este modelo monta un motor de 1800 W, una espada robusta y cadena afilada con tensado sin herramientas, lo que facilita mucho el mantenimiento. La lubricación automática de la cadena alarga la vida útil y reduce el riesgo de gripado. Además, cuenta con engranajes metálicos, lo que siempre es una buena señal de durabilidad en este tipo de máquinas. Es perfecta para trocear leña, podar ramas gruesas o trabajos ocasionales medianamente serios sin saltar a gasolina.

Bosch IXO 7ª gen – el mini atornillador que quita discusiones de montaje

Bosch IXO 7ª gen Amazon Amazon

El IXO de Bosch es ya un clásico en casa: pequeño, ligero y perfecto para todo lo que son muebles, estanterías, enchufes, herrajes o pequeños ajustes. Esta 7.ª generación viene con batería de 3,6V y 2,0 Ah, par máximo de 5,5 Nm y un diseño muy manejable.

La gracia de este set es que incluye adaptador de atornillado en ángulo, ideal para trabajar en rincones, interiores de muebles o sitios donde un taladro grande ni entra. Se carga por micro USB, puede llegar a atornillar hasta unos 190 tornillos por carga y viene en estuche compacto. Es la típica herramienta que, cuando la tienes, entiendes por qué todo el mundo habla bien de ella.

Bosch UniversalGrind 7-125 – amoladora pequeña para cortar, amolar y lijar sin complicarte

Bosch UniversalGrind Amazon Amazon

Este modelo de Bosch está pensado para el usuario doméstico que quiere una máquina seria pero fácil de manejar. Con 750 W de potencia y discos de 125 mm, sirve para cortar metal, tubos, perfiles, baldosas, amolar, cepillar y lijar.

En este pack llegan 2 discos de corte recto y 1 de amolado, así que puedes empezar a trabajar casi desde el minuto uno. Su tamaño contenido la hace más manejable que las radiales grandes y es perfecta para reformas pequeñas, cortes puntuales o mantenimiento del hogar.

Bosch PST 650 – la sierra de calar sencilla para cortes limpios en madera

Bosch PST 650 Amazon Amazon

La PST 650 es una sierra de calar ideal para quien quiere empezar a hacer bricolaje con madera: baldas, tableros, encimeras, detalles decorativos, etc. Con sus 500 W, tiene potencia suficiente para la mayoría de trabajos domésticos y un peso muy contenido que ayuda a controlar el corte. Permite cortes curvos, rectos y en bisel con buena precisión, y viene en maletín, lo que siempre se agradece para mantener todo ordenado. Es perfecta para proyectos DIY, muebles a medida, pequeñas reparaciones y para quien quiere dar el salto de “solo usar serrucho” a algo más serio.

Mannesmann M29166 – el maletín de vasos y puntas que te convierte en el manitas oficial de la familia

Mannesmann M29166 Amazon Amazon

Este maletín reúne 130 piezas entre vasos, puntas, carracas, alargadores y accesorios varios. Es el típico set que cubre desde montar muebles hasta apretar tuercas del coche, la bici o el garaje.

Lo bueno es que tienes todo en un solo sitio, con cada pieza en su hueco, lo que evita el caos típico de cajas sueltas. No es un maletín profesional de taller pesado, pero para uso doméstico y para quien hace muchas chapuzas, es oro puro. Ideal como base de herramientas si estás empezando de cero… o para jubilar ese cajón lleno de llaves sueltas.

Dremel 3000 – la multiherramienta para detalles, acabados y proyectos finos

Dremel 3000 Amazon Amazon

Si te gusta el bricolaje “fino” —detalles, acabados, maquetas, restauración, pequeños cortes o grabados— la Dremel 3000 es probablemente la herramienta más versátil que puedes tener. Con 130 W de potencia y velocidad variable entre 10.000 y 33.000 rpm, sirve para tallar, grabar, fresar, amolar, limpiar, pulir, cortar y lijar.

El kit incluye 1 complemento y 25 accesorios, además de estuche, para que puedas trabajar sobre madera, metal, plástico o piedra en modos muy distintos cambiando simplemente el útil. Es esa herramienta que empieza como “extra” y acaba siendo la que más sacas para remates y arreglos delicados.

Black+Decker A7188 – el set de 50 piezas para taladrar y atornillar sin quedarte corto

Black+Decker A7188 Amazon Amazon

Perfecto complemento para cualquier taladro, este kit incluye brocas para metal, mampostería y madera, además de puntas de atornillar, llaves de vaso y adaptadores, todo en un maletín compacto.

Es ideal para quien hace de todo un poco: desde colgar un cuadro hasta montar estructuras más serias. La variedad de puntas y brocas evita ese clásico problema de “tengo la herramienta, pero no la punta adecuada”. Muy interesante como kit base o de respaldo.

Bosch Professional Fastener Drive Bit – el set de puntas para tomarte los tornillos en serio

Bosch Professional Fastener Drive Bit Amazon Amazon

Este set de puntas de Bosch Professional está pensado para quienes no quieren que la punta se deshaga al tercer tornillo duro. Incluye puntas de alta calidad para distintos tipos de tornillería, con buena resistencia al desgaste y encaje preciso.

Son perfectas para usar con taladro o atornillador de impacto, especialmente cuando trabajas con tornillos largos, estructuras en madera o reformas donde vas a atornillar mucho. Menos “cam-out”, menos cabezas pasadas y menos frustración. Una inversión pequeña que mejora mucho la experiencia de atornillado.

