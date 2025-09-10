El invento que hace que la lluvia “resbale” del parabrisas ahora está a mitad de precio

Conducir bajo la lluvia es una de las situaciones más incómodas y peligrosas al volante. Los limpiaparabrisas trabajan sin descanso, la visibilidad se reduce y cualquier detalle puede marcar la diferencia. Por eso cada vez más conductores apuestan por soluciones sencillas como este spray antilluvia para cristales, un recubrimiento hidrofóbico que hace que el agua se deslice rápidamente en lugar de acumularse en el parabrisas. Ahora está disponible en AliExpress con un 50% de descuento, por apenas 4,19 euros, y acumula ya más de 4.800 valoraciones positivas.

Cómo se aplica para que funcione de verdad

Spray antilluvia de vidrio para coches AliExpress AliExpress

El funcionamiento es sencillo: se pulveriza sobre el parabrisas y se crea una fina película transparente que repele el agua y evita la condensación de gotas. El resultado es una visibilidad mucho más clara, especialmente en días de lluvia intensa o cuando circulamos de noche.

Los pasos recomendados para una aplicación efectiva son:

Limpiar y secar bien el vidrio (idealmente con un pulidor de cristales).

(idealmente con un pulidor de cristales). Rociar el spray y dejarlo actuar entre 3 y 5 minutos , hasta que comience a secarse.

, hasta que comience a secarse. Frotar con una toalla seca hasta dejar el cristal completamente limpio y transparente.

El efecto puede durar varias semanas, dependiendo de las condiciones de uso y limpieza del vehículo.

Un accesorio sencillo que marca la diferencia

Por lo que cuesta, este spray antilluvia se ha convertido en un superventas porque mejora la conducción en lluvia sin necesidad de hacer grandes cambios en el coche. Es portátil, fácil de aplicar y aporta un extra de seguridad en carretera. No es casualidad que sume más de 10.000 ventas y miles de reseñas positivas.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.