Lidl tiene uno de sus productos estrella de cada verano

Aunque de repente hayan bajado las temperaturas nuestra mente está pensando en el verano, el sol, el calor, las vacaciones, y es que la primavera nos trae locos con estos cambios de tiempo estacionales. Y es que si hasta hace un par de días nos creíamos que ya podríamos disfrutar del calorcito, de las terrazas y de los jardines en todo su esplendor, ahora nos recuerda que en ocasiones el refrán tiene mucho de razón, ya saben, hasta el 40 de mayo... aun así las grandes superficies llevan ya tiempo vendiendo sus productos de verano, algunos de ellos imprescindibles para disfrutar del tiempo de estío cómodamente.

Uno de esos productos que no puede faltar en unas vacaciones estivales (o incluso durante todo el año) es uno de los productos estrella de Lidl y es que su tumbona plegable es un éxito de ventas año tras año, y el supermercado alemán cada año nos trae las mejores ofertas para poder disfrutar de la relajación en cualquier lugar al aire libre, ya sea la playa, la piscina o incluso nuestra propia terraza de la manera más agradable y cómoda posible.

Tumbona plegable

Uno de los mejores productos que puede comprar uno si dispone de un lugar al aire libre para descansar o tomar el sol es una tumbona. Ya sea para la piscina, la playa, el camping o nuestra propia terraza, no hay verano sin tumbona que se precie. Eso sí, debemos asegurarnos que la tumbona sea cómoda, no ocupe mucho espacio y sobre todo no sea un “trasto” para poder transportarla si queremos llevárnosla a algún lado.

La tumbona plegable de Lidl que viene incluida con una colchoneta es el producto top cuando llega el buen tiempo. Dispone de un respaldo ajustable con 5 posiciones. Posee muelles resistentes alrededor de todo el armazón para que sea segura y confortable. El armazón es de acero resistente con revestimiento en polvo y además posee seguro adicional antivuelco.

El cojín acolchado de la tumbona de Lidl es muy resistente con una funda de algodón puro, lo que hace que esta tumbona sea ideal para relajarse y tomar el sol o incluso como hemos dicho antes poder transportarla a cualquier lugar de vacaciones, ya sea un camping, la playa o la piscina gracias a que su peso es de solo 6 kg.

Las medidas de esta tumbona son de aprox. 188 x 69 x 30 cm (ancho x fondo x alto) y su carga máxima es de 110 kg. Posee unos pies protectores para que no se raye el suelo y puede desplegarla y plegarla fácilmente. Para poder instalar la tumbona correctamente siempre debe estar completamente desplegada y sobre una superficie nivelada. Una vez que toque recogerla deberá almacenarla en un lugar seco y limpiarla exclusivamente con productos de limpieza suaves y secarla posteriormente bien.