“Las llevo con polo o americana”: así son las Tommy Hilfiger más rebajadas del verano (-38 %)

Hay calzado que simplemente encaja con todo. Estas zapatillas Tommy Hilfiger Harlow 1D, de lona blanca y suela vulcanizada, son ese tipo de zapato que puedes ponerte tanto con un polo como con una americana informal y seguir dando en el clavo. Son discretas, pero con ese punto elegante que las hace destacar sin necesidad de logo grande ni detalles excesivos.

Y ahora mismo están rebajadas un 38 % en Amazon, quedándose en 43,49 €, un precio más que razonable para unas deportivas de marca con ese toque clásico que nunca pasa de moda.

Zapatillas blancas, pero con personalidad

Tommy Hilfiger H2285arlow 1d Amazon Amazon

El diseño no busca reinventar la rueda: lona de algodón 100 %, líneas limpias y los clásicos colores de Tommy en pequeños detalles —bandera en el lateral, tiras en la lengüeta— que les dan identidad sin saturar. La suela vulcanizada de caucho aporta comodidad y agarre, y el interior también es de algodón, lo que mejora la transpiración y evita el efecto “calcetín sudado” en días largos.

Se ajustan bien al pie, no pesan y lo mejor es que quedan bien con todo: pantalones cortos, jeans, bermudas o incluso con un look más pulido para salir una noche de verano. No tienen costuras raras ni formas que cansen: son el tipo de zapatilla que puedes usar toda la semana y seguir encontrando excusas para ponértelas el finde.

Por 43,49 € con el 38 % de descuento aplicado, son una de esas compras que duran varias temporadas y siempre salvan cuando no sabes qué ponerte. Un básico bien hecho.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.