Mapea tu casa, aprende tu rutina y limpia sin molestar: el futuro de la limpieza doméstica ya está aquí

El futuro de la limpieza doméstica ha llegado, y no implica barrer y fregar manualmente durante horas. El iRobot Roomba 105 Combo, un aspirador y friegasuelos con tecnología de mapeo inteligente Clearview LiDAR, ofrece una experiencia automatizada que mapea tu casa, aprende tu rutina y limpia sin interrumpir tu día. Ahora con un 50% de descuento, quedándose en 149,00€, es el momento ideal para hacerte con uno de los dispositivos más innovadores para el hogar.

Por qué el iRobot Roomba 105 Combo está revolucionando la limpieza doméstica

iRobot Roomba 105 Combo Amazon Amazon

Lo que hace especial al Roomba 105 Combo es su capacidad para combinar aspirado y fregado en un solo dispositivo. Su sistema de mapeo inteligente Clearview LiDAR le permite mapear toda tu casa con precisión, identificar obstáculos y limpiar de manera más eficiente que modelos más antiguos. Esto asegura que el robot no pierda tiempo ni dé vueltas innecesarias, optimizando su recorrido para una limpieza completa y eficiente.

Con una potencia de 7000Pa y un sistema de 4 fases de limpieza, este modelo es capaz de aspirar, fregar, y barrer incluso las superficies más complicadas sin que tengas que intervenir. Además, cuenta con un modo SmartScrub que ajusta la intensidad del fregado según el tipo de superficie, lo que lo hace ideal para casas con diferentes tipos de suelos.

Este modelo también destaca por su función de recarga y reanudación, lo que significa que si se queda sin batería durante la limpieza, vuelve a la base, se recarga, y retoma la tarea desde donde la dejó. Todo esto es controlable desde su aplicación móvil, lo que te permite gestionar y programar la limpieza de tu casa desde cualquier lugar.

Cómo aprovechar al máximo el iRobot Roomba 105 Combo en tu hogar

El Roomba 105 Combo es perfecto para quienes buscan comodidad, eficiencia y un hogar siempre limpio sin necesidad de estar pendiente. Puedes personalizar las zonas de exclusión, para evitar que el robot entre en habitaciones o áreas donde no quieras que limpie, como en zonas con cables, alfombras delicadas o donde se encuentren objetos frágiles.

El dispositivo también tiene 3 modos de limpieza que se adaptan a tus necesidades: uno para limpieza en profundidad, otro para limpieza más rápida y un modo silencioso para limpiar mientras estás en casa sin que te moleste. El mapeo inteligente permite que el Roomba aprenda de tu rutina y haga el trabajo sin que te des cuenta, lo que es ideal si tienes un horario ocupado o si simplemente prefieres no dedicar tiempo a las tareas del hogar.

Además, su tecnología de evitación de obstáculos garantiza que el robot no choque con muebles o paredes, lo que aumenta la durabilidad del dispositivo. Si tienes mascotas, también notarás que el sistema es eficiente para recoger el pelo de animales sin esfuerzo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.